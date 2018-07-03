«От 500 граммов и выше». В Беларуси выхаживают недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Рассказывают врачи

В Беларуси самые высокие показатели по перинатальному уходу не только среди стран СНГ, но и Европы. Наши врачи умеют выхаживать деток с экстремально низкой массой тела – 500 граммов.

Еще на одну многодетную семью в Беларуси стало больше. У Анны уже есть две дочки, а сейчас появился долгожданный сын Александр.

Анна Вершинина, многодетная мама:

Слава Богу, родился здоровый. Думаю, он счастлив, потому что родители счастливы. В такой ситуации ребенок должен вырасти счастливым и радовать нас. В Беларуси ежегодно с 2007 года рождается более 100 тысяч младенцев и сохраняется рекордно низкий показатель младенческой смертности. Причем врачи выхаживают детей даже с экстремально низкой массой тела.

Дмитрий Дроздовский, анестезиолог-реаниматолог РНПЦ «Мать и дитя»:

В нашем роддоме рождаются дети с экстремально низкой массой тела – 500 грамм и выше. В нашем центре созданы все условия для оказания реанимационной помощи в родзале, транспортировки детей к нам в отделение для дальнейшего лечения и выхаживания.

Выживаемость таких детей – до 80 %. Это лучший показатель среди стран постсоветского пространства и многих государств Европы.

Татьяна Валентюкевич, врач-неонатолог педиатрического отделения для недоношенных новорожденных РНПЦ «Мать и дитя»:

Изначально, когда ребенка переводят из реанимации, он выхаживается у нас в кювезе в специальных укладках для новорожденных деток. Потом выхаживание происходит уже в кроватке-грелке. Мы обучаем маму кормить малыша. Сначала через зонд он кушает, поскольку не может сосать – очень маленький. Потом постепенно кормление из бутылочки. Порой на выхаживание недоношенного ребенка уходит до 3-4-х месяцев, ведь его надо «дорастить» минимум до 2 килограммов 200 граммов.

Долгожданной выписки сейчас ждет и Светлана Соловьева. Молодая женщина – дважды мама. И оба раза ее дочки поспешили появиться на свет раньше срока. Малышка Елисавета родилась в марте на 26-й неделе. Ее вес тогда составлял всего 870 граммов. Сейчас с девочкой всё хорошо.