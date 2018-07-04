Регионы поют гимн Беларуси: видеофакт

Новости Беларуси. Беларусь отметила главный государственный праздник – День Независимости. Эпицентром торжеств стала площадка у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь отметила главный государственный праздник – День Независимости. Эпицентром торжеств стала площадка у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С самого утра сюда приходили целыми семьями, чтобы посмотреть грандиозный военный парад и красочное театрализованное представление «Мой родны кут». Завершились торжества здесь же поздно ночью. Праздничный салют, и конечно, традиционная акция «Споем гимн вместе» – Анастасия Дехтяр расскажет о самых ярких событиях вечера.
Буквально эхом еще утром разлетелось торжество от главной площадки страны – стелы «Минск – город-герой». Чеканка парадных расчетов, грохот тяжелой брони и демонстрация боевой и гражданской техники – все это под рокот истребительного такта летучей гвардии. Такая неуязвимая мощь сочеталась с духовным пассажем – театрализованным шествием.
К вечеру ударная сила эмоций и ликования сюда же и возвратилась, мощными аккордами фанфар провозгласив: праздник продолжается. У главного столичного обелиска прошел самый масштабный гала-концерт «Беларусь адзіная Радзіма». Пожалуй, самая трогательная традиция остается уже 11 лет неизменной: в унисон поет гимн Беларуси вся страна.
Такой ливень, такой холод, а все люди стоят и поют.
Чувство гордости и патриотизма, потому что это действительно наш самый праздник, который нас должен всех объединять.
Эмоциональное хоровое звучание перехватили торжественные залпы салютных установок.
Гордость берет за нашу родину. Очень красиво, очень масштабно, эффектно.
Прекрасный салют, все очень здорово организовано!
И, как бы пафосно не звучало, но для мирного неба не важны никакие прогнозы.