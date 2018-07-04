Регионы поют гимн Беларуси: видеофакт

Новости Беларуси. Беларусь отметила главный государственный праздник – День Независимости. Эпицентром торжеств стала площадка у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра сюда приходили целыми семьями, чтобы посмотреть грандиозный военный парад и красочное театрализованное представление «Мой родны кут». Завершились торжества здесь же поздно ночью. Праздничный салют, и конечно, традиционная акция «Споем гимн вместе» – Анастасия Дехтяр расскажет о самых ярких событиях вечера.

Буквально эхом еще утром разлетелось торжество от главной площадки страны – стелы «Минск – город-герой». Чеканка парадных расчетов, грохот тяжелой брони и демонстрация боевой и гражданской техники – все это под рокот истребительного такта летучей гвардии. Такая неуязвимая мощь сочеталась с духовным пассажем – театрализованным шествием.

К вечеру ударная сила эмоций и ликования сюда же и возвратилась, мощными аккордами фанфар провозгласив: праздник продолжается. У главного столичного обелиска прошел самый масштабный гала-концерт «Беларусь адзіная Радзіма». Пожалуй, самая трогательная традиция остается уже 11 лет неизменной: в унисон поет гимн Беларуси вся страна.

Такой ливень, такой холод, а все люди стоят и поют.

Чувство гордости и патриотизма, потому что это действительно наш самый праздник, который нас должен всех объединять. Эмоциональное хоровое звучание перехватили торжественные залпы салютных установок.

Гордость берет за нашу родину. Очень красиво, очень масштабно, эффектно.