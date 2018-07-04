В Могилеве начато строительство социального многоквартирного дома при поддержке Китая

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается проект строительства социального жилья при поддержке Китая. Уже дан старт второму этапу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Могилеве начато строительство многоквартирного дома. Всего же китайским специалистам предстоит возвести более 20 многоэтажек. Ключи от квартир получат более 1800 белорусских семей.

Егор Щанов, главный инженер коммунального унитарного предприятия «Могилевское областное управление капитальным строительством»:

Финансирование строительства данного жилого дома осуществляется полностью китайской стороной. Генподрядчиком выступает так же китайская сторона, заказчик, естественно, белорусский. Китайские генподрядчики берут на субподряд наши строительные компании. Объект будет построен вовремя со стандартным качеством. После ввода объекта в эксплуатацию он будет передан в городскую коммунальную собственность.