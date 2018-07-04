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В Могилеве начато строительство социального многоквартирного дома при поддержке Китая

04 июля 2018 09:04
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается проект строительства социального жилья при поддержке Китая. Уже дан старт второму этапу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилеве начато строительство многоквартирного дома. Всего же китайским специалистам предстоит возвести более 20 многоэтажек. Ключи от квартир получат более 1800 белорусских семей.

В Могилеве начато строительство социального многоквартирного дома при поддержке Китая-1

Егор Щанов, главный инженер коммунального унитарного предприятия «Могилевское областное управление капитальным строительством»:
Финансирование строительства данного жилого дома осуществляется полностью китайской стороной. Генподрядчиком выступает так же китайская сторона, заказчик, естественно, белорусский. Китайские генподрядчики берут на субподряд наши строительные компании. Объект будет построен вовремя со стандартным качеством. После ввода объекта в эксплуатацию он будет передан в городскую коммунальную собственность.

В Могилеве начато строительство социального многоквартирного дома при поддержке Китая-4

Все квартиры сдаются под ключ с полной внутренней отделкой. Поскольку жилье социальное, новоселы будут платить только за коммунальные услуги. Сотрудничество по проекту длится уже 2 года. За это время построено 16 многоквартирных домов, в которых сейчас живут почти 1500 семей.

# Беларусь-Китай # общество # Егор Щанов # Фотофакт

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