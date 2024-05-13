Яркий концерт и ярмарку организовали у Дворца спорта

Большие выходные у Дворца спорта. Здесь минчан пригласили на яркий концерт и ярмарку. На сцене были представлены вокальные, инструментальные и хореографические номера, наполненные патриотизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступали уже состоявшиеся звезды эстрады и пока еще малоизвестные, но талантливые артисты. Концерт под открытым небом можно было посетить в предыдущие дни.

Екатерина Шумская, артист Молодежного театра эстрады:

Мы приглашаем всех жителей нашей столицы, всех гостей нашего прекрасного города присоединиться к празднованию Дня Победы вместе с нашими великолепными артистами, исполнить популярные песни, прославить Победу и закрепить в сердцах каждого из нас ту память тех важных для нас лет.