Прямой эфир

Яркий концерт и ярмарку организовали у Дворца спорта

13 мая 2024 08:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Большие выходные у Дворца спорта. Здесь минчан пригласили на яркий концерт и ярмарку. На сцене были представлены вокальные, инструментальные и хореографические номера, наполненные патриотизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркий концерт и ярмарку организовали у Дворца спорта-1

Выступали уже состоявшиеся звезды эстрады и пока еще малоизвестные, но талантливые артисты. Концерт под открытым небом можно было посетить в предыдущие дни.

Яркий концерт и ярмарку организовали у Дворца спорта-4

Екатерина Шумская, артист Молодежного театра эстрады:
Мы приглашаем всех жителей нашей столицы, всех гостей нашего прекрасного города присоединиться к празднованию Дня Победы вместе с нашими великолепными артистами, исполнить популярные песни, прославить Победу и закрепить в сердцах каждого из нас ту память тех важных для нас лет.

Яркий концерт и ярмарку организовали у Дворца спорта-7

Кроме того, для гостей этой праздничной площадки работала ярмарка, а также множество аттракционов.

# День Победы # общество # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Дополнительные автобусы курсируют на Радуницу до кладбищ Минска - вот какие
13 мая 2024 07:55

Дополнительные автобусы курсируют на Радуницу до кладбищ Минска - вот какие

Александр Лукашенко поздравил Президента и народ Израиля с Днём независимости
13 мая 2024 07:45

Александр Лукашенко поздравил Президента и народ Израиля с Днём независимости

Лукашенко: Государственный флаг, герб и гимн – это символы наших с вами побед
13 мая 2024 07:36

Лукашенко: Государственный флаг, герб и гимн – это символы наших с вами побед

Первое телеинтервью с польским диссидентом Шмидтом! Уже доступно и на польском языке
12 мая 2024 20:52

Первое телеинтервью с польским диссидентом Шмидтом! Уже доступно и на польском языке

Дудчак: о каких переговорах с Украиной может идти речь, если она просто доска в шахматной партии?
12 мая 2024 19:47

Дудчак: о каких переговорах с Украиной может идти речь, если она просто доска в шахматной партии?

Юлия Быкова поздравила белорусов с праздником в прямом эфире
12 мая 2024 19:39

Юлия Быкова поздравила белорусов с праздником в прямом эфире

Карпенков: они осознают свои задачи! Присяга во внутренних войсках Беларуси: как это было?
12 мая 2024 19:34

Карпенков: они осознают свои задачи! Присяга во внутренних войсках Беларуси: как это было?

Школьников выводили на протест для массовости! Украинка рассказала, почему переехала в Беларусь
12 мая 2024 19:33

Школьников выводили на протест для массовости! Украинка рассказала, почему переехала в Беларусь

«Опасно возвращаться в США» – как живёт в Беларуси сбежавший после штурма Капитолия американец
12 мая 2024 19:33

«Опасно возвращаться в США» – как живёт в Беларуси сбежавший после штурма Капитолия американец

Введёт ли НАТО свои войска в Украину? Андрей Манойло объяснил, возможно ли это
12 мая 2024 19:10

Введёт ли НАТО свои войска в Украину? Андрей Манойло объяснил, возможно ли это

Молодёжь выбирает флаг, герб и гимн. Как государственную символику чествовали в Минске
12 мая 2024 18:58

Молодёжь выбирает флаг, герб и гимн. Как государственную символику чествовали в Минске

Президент выразил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Василия Ковальчука
12 мая 2024 18:45

Президент выразил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Василия Ковальчука