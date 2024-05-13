Дополнительные автобусы курсируют на Радуницу до кладбищ Минска - вот какие

Накануне Радуницы у большинства белорусов выходной. Уже сегодня, 13 мая, люди направляются к местам захоронения родных и близких. Для удобства горожан из Минска запустили дополнительные экспресс-автобусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, к Колодищанскому кладбищу и кладбищу Королев Стан можно добраться на автобусе номер 972Э, а к Северному – 973Э. Они курсируют сегодня с 8 до 17 часов.

Помимо дополнительных, сообщение с местами захоронения обеспечивают также и основные маршруты. К Западному кладбищу идет автобус номер 170С, к Северному – 68 и 109. До Михановического довезет автобус номер 5Э, а до Чижовского – 94С. Подвозить пассажиров к Лесному кладбищу сегодня будет автобус номер 170С.