Лукашенко: Государственный флаг, герб и гимн – это символы наших с вами побед

Тысячи юношей и девушек принесли клятву верности государственным символам Беларуси. Представители молодежи дали обещание быть достойными гражданами, сохранять мир и согласие на нашей земле и, если потребуется, защищать ее также достойно, как и предки в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, День государственного флага, герба и гимна установлен указом Президента в 1998 году. С тех пор он стал поистине всенародным праздником. Так, накануне по всей стране прошла общереспубликанская эстафета «Ганаруся роднымі сімваламі». В регионах было организовано более 250 торжественных мероприятий. Масштабная церемония чествования государственных флага, герба и гимна состоялась и в столице.