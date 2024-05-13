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Лукашенко: Государственный флаг, герб и гимн – это символы наших с вами побед

13 мая 2024 07:36
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Тысячи юношей и девушек принесли клятву верности государственным символам Беларуси. Представители молодежи дали обещание быть достойными гражданами, сохранять мир и согласие на нашей земле и, если потребуется, защищать ее также достойно, как и предки в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, День государственного флага, герба и гимна установлен указом Президента в 1998 году. С тех пор он стал поистине всенародным праздником. Так, накануне по всей стране прошла общереспубликанская эстафета «Ганаруся роднымі сімваламі». В регионах было организовано более 250 торжественных мероприятий. Масштабная церемония чествования государственных флага, герба и гимна состоялась и в столице.

Лукашенко: Государственный флаг, герб и гимн – это символы наших с вами побед-1

На нее собрались более пяти тысяч человек. Участие принял и глава государства. Как отметил Александр Лукашенко, давая клятву верности государственным символам, молодое поколение не только проявляет глубокое уважение к прошлому и предкам, кто сделал все ради нашего счастливого настоящего, но также берет ответственность за судьбу страны. Мы перенимаем эстафету предшественников, кто почти 30 лет назад сделал выбор в сторону сильной президентской власти, социального равенства и справедливости. И не должны этого утратить. Потому важно сохранять единство и не изменять самим себе и традициям.

Лукашенко: Государственный флаг, герб и гимн – это символы наших с вами побед-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Современные Государственные флаг, герб и гимн – это уже и символы наших с вами побед, спортивных, творческих и трудовых. Флаг Беларуси поднимался учеными-полярниками в Антарктиде, десантниками – на Северном полюсе, альпинистами – на Эвересте. Трижды этот флаг побывал в космосе. Сначала с нашим земляком Олегом Новицким. И совсем недавно с первым белорусским космонавтом, Героем Беларуси – Мариной Василевской. Подробности.

Лукашенко: Государственный флаг, герб и гимн – это символы наших с вами побед-7

Государственные символы прошли проверку временем и неразрывно связаны с историей Беларуси. Эти атрибуты независимости – не только свидетели важнейших решений для развития страны, но и сопровождают нас в повседневной жизни. По результатам социсследования, сегодня более 68 % белорусов рассматривают Государственный флаг, герб и гимн в качестве главных определяющих знаков Беларуси. Хотя в предыдущие годы наравне с ними были и народные символы – аист, зубр, василек. Рост значимости государственной символики – закономерный результат активной политики по патриотическому воспитанию.

# Герб и флаг Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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