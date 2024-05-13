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Александр Лукашенко поздравил Президента и народ Израиля с Днём независимости

13 мая 2024 07:45
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День независимости отмечает Израиль. Президента и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Президента и народ Израиля с Днём независимости-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Каждая нация имеет право на самоопределение и защиту своих интересов. Но мы искренне надеемся на скорое установление прочного мира на Ближнем Востоке и достижение компромисса по урегулированию палестино-израильского конфликта. Глубокие исторические связи белорусов и евреев выходят за рамки политики. И сейчас эти связи еще более существенно влияют на формирование дружественных и тесных отношений. Убежден, в год 150-летия со дня рождения уроженца Беларуси, первого Президента Израиля Хаима Вейцмана наши страны найдут способы активизации политического диалога и контактов в таких отраслях, как торговля, сельское хозяйство, фармацевтика, наука, образование, высокие технологии и туризм. Восстановление транспортных маршрутов между нашими государствами значительно способствовало бы поддержанию межчеловеческих и деловых связей.

Александр Лукашенко поздравил Президента и народ Израиля с Днём независимости-4

Александр Лукашенко пожелал Ицхаку Герцогу и его близким доброго здоровья и благополучия, а гражданам Израиля – процветания и прогресса под мирным небом.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Ицхак Герцог

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