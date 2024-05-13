Александр Лукашенко поздравил Президента и народ Израиля с Днём независимости

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждая нация имеет право на самоопределение и защиту своих интересов. Но мы искренне надеемся на скорое установление прочного мира на Ближнем Востоке и достижение компромисса по урегулированию палестино-израильского конфликта. Глубокие исторические связи белорусов и евреев выходят за рамки политики. И сейчас эти связи еще более существенно влияют на формирование дружественных и тесных отношений. Убежден, в год 150-летия со дня рождения уроженца Беларуси, первого Президента Израиля Хаима Вейцмана наши страны найдут способы активизации политического диалога и контактов в таких отраслях, как торговля, сельское хозяйство, фармацевтика, наука, образование, высокие технологии и туризм. Восстановление транспортных маршрутов между нашими государствами значительно способствовало бы поддержанию межчеловеческих и деловых связей.