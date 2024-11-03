Яркие образы и новые имена – чем кинофестиваль «Лістапад» покоряет зрителя?

В Минске 1 ноября открылся «Лістапад». Это международный кинофестиваль, в рамках которого в Минск привезли свои лучшие картины режиссеры из 124-х стран. В 2024 году у форума двойная праздничная окантовка – 30 лет самому фестивалю и 100 лет белорусскому кинематографу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В лучших фестивальных в Минске расстелили красную дорожку и собрались звезды экранов. Но главное отличие нашего фестиваля от того же Каннского или Берлинского в том, что за 30 лет творческого пути он напрочь избавился от мании величия и звездной болезни. Все конкурсные картины доступны для широкого просмотра, а на открытие мог прийти практически любой желающий. В одно время даже победителя определяли зрительским голосованием. Уже чуть позже появилось профессиональное жюри. А недавно появилась еще одна традиция «Лістапада». Фестивальные фильмы показывают не только в Минске, но и в других городах – от мала до велика, чтобы как можно больше зрителей могли окунуться в мир настоящего кино, настоящего искусства. Подробнее расскажет Арина Верховская.

Искусство, которое трогает за душу. На столичном киноэкране лента из Саудовской Аравии. «Нора» – дебютная полнометражная работа и уже успешная. В мае фильм получил специальную награду Каннского кинофестиваля. Прикоснуться к искусству и увидеть качественное кино. Заглянуть в мир cinema может не только искушенный кинокритик или культурный профи, а каждый, буквально каждый желающий. И это, пожалуй, самый народный подход среди всей мировой фестивальной ниши. Ведь стать зрителем того же Каннского или Берлинского фестивалей могут лишь сугубо «избранные».

Приятно, что фильм, который был представлен на Каннском фестивале, показывают в Минске. Дорогу к высокому вот уже 30 лет прокладывает кинофестиваль «Лістапад». Место и время встречи изменить нельзя. Пестрый и одновременно пасмурный Минск, череда премьер, эмоций и знакомств. В эти дни зрителей, режиссеров, продюсеров и актеров объединило одно желание. Фестиваль задает тренды киноиндустрии – «Лістапад» официально стартовал в Минске – подробности здесь.

Арина Верховская, корреспондент:

Яркие образы, новые имена и оригинальный киноязык – все это объединил в себе юбилейный кинофестиваль «Лістапад». В этом году зрителям покажут 139 фильмов. Лучшие картины выбирали из более чем трех тысяч заявок. И это рекорд. За последние три десятилетия минский кинофестиваль стал поистине международным. И политика санкций для такого культурного диалога не стала помехой. Но таким популярным Лістапад был не всегда. Говорить о создании собственного кинофестиваля в Минске начали в начале 1990-х. Непростое время для многих постсоветских стран, в том числе Беларуси. Несмотря на сложное экономическое положение, фестивалю суждено быть. Культурный форум стал фитилем всецело неугасаемого искусства, таким необходим всем. Тогда, в 1994-м, на первом «Лістападзе» было лишь 12 картин. Сегодня же представлены в фестивальной афише ленты из 124 стран мира. Китай, Иран, Индия, Корея, Мексика, Болгария. В этом году к нам приехали актеры, режиссеры, продюсеры из более чем 40 стран.

Ким Джин Хэ, директор киноцентра и кинофестиваля в южнокорейском Пусане:

Несмотря на то, что сейчас все смотрят Netflix, Южная Корея все равно производит более 100 фильмов в год. И я уверен, что это число будет только расти. Но не зарубежными фильмами едины. Отечественный кинематограф на нынешнем форуме в центре внимания. Символично фестиваль открыла картина белорусско-российского производства «Черный замок». Фильм основан на историческом романе Владимира Короткевича. Это уже его вторая экранизация. Чтобы написать сценарий, продюсеру пришлось перечитать произведение не меньше 10 раз. Это разноракурсная история, которую очень сложно экранизировать. Главный герой – молодой профессор Антон Космич – попадает в беду после того, как странное Евангелие, принадлежавшее роду Ольшанских, попадает в его антикварный магазин. Для того чтобы спасти себя и разгадать тайны прошлого, он отправляется в Ольшаны.

Этот год – особенный для национального кинематографа. «Лістапад» отмечает 100-летие белорусского кино. За это время оно прошло сложный путь трансформации. Сегодня картины наших авторов представлены во всех конкурсных программах. Причем это новые работы не только киностудии «Беларусьфильм», но и авторские документальные ленты. Заявку на участие в конкурсном показе подал и наш телеканал. Отбор прошел фильм съемочной группы СТВ «Интернационал» из цикла «Партизанская сторона». Сбежал от фашистов и примкнул к партизанам – история единственного немца, ставшего Героем СССР.

Работа в архивах, поиск героев и их родственников, интервью с историками – все это позволило собрать эксклюзивную документальную базу о воевавших на стороне народных мстителей представителях французской, словацкой, немецкой, испанской и других национальностей. Какие их судьбы? Что они забыли в краю не родном? Как прошли путь раскаяния и почему грех фашизма можно искупить смелостью и смертью? Ответы на эти вопросы можно найти в этом фильме.