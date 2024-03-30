Беларусь присоединится к экологической акции «Час Земли»

30 марта белорусы смогут позаботиться не только о своем дворе, но и о всей Земле. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает поучаствовать в самой массовой международной экологической акции «Час Земли». Мероприятие традиционно проходит в последнюю субботу марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель – привлечь внимание людей к последствиям изменения климата и вместе сделать маленький шаг на пути к благополучию нашей общей планеты. Чтобы присоединиться к акции, нужно всего лишь на час выключить в доме свет и электроприборы. Старт будет дан в 20 часов 30 минут. В этот момент погаснут окна домов и общественных зданий в Беларуси и в десятках других стран.

К слову, впервые акция прошла в австралийском Сиднее 31 марта 2007 года. Наша страна присоединилась к ней в 2009-м. В знак бережного отношения к природным ресурсам гаснет подсветка административных и туристических объектов.