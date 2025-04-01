В Дзержинском районе благоустроят Юцковский родник. Что изменится?

Просыпается природа, и оживают все города Минщины после долгого зимнего сна. В работу по наведению порядка на земле включаются все субъекты хозяйствования. План очерчен. Дорожный ремонт, благоустройство дворов, высадка цветов и кустарников. Как Минская область готовится к самому вдохновляющему на изменения сезону, рассказали в программе «Центральный регион».

Интересные инициативы по благоустройству в каждом регионе Минщины. Жителям об этом напоминать не надо. Ведь комфортная среда создается для собственной жизни. Чистота и порядок – это бренд нашей страны. Под знаком качества. Маленький кусочек Швейцарии есть в Дзержинском районе. Так местные жители называют Юцковский родник. Прозрачная освежающая вода (даже в летний зной), здесь собирается немало туристов. Это место планируется капитально преобразить. И придать новый, эстетический вид.

Дмитрий Терешко, начальник Дзержинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Планируется заменить ступеньки деревянные на металлические, расширить площадку для отбора воды, потому что гражданам узко, деревянный мостик постоянно ломается. Будет стоять многоугольная шестигранная площадка, чтобы сразу несколько граждан могли подходить. Поставим павильон, в котором будет лавочка, столик, чтобы можно было отдохнуть. Все работы будут проводиться в том ракурсе, чтобы не нарушить природные условия, естественную среду, которая здесь есть. Наведем порядок в плане сухостойных веток, деревьев.

К слову, за последние годы на Дзержинщине благоустроили свыше 10 родников, все сохраняют единую концепцию. А в Несвижском районе (в каждом агрогородке) планируют создать зоны для отдыха молодежи. Игровые и воркаут-площадки. По-новому засияет и сам райцентр.