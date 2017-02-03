Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает не политизировать строительство БелАЭС. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, сообщила "СБ Беларусь Сегодня".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я литовцам говорю, а чем вы воюете против нас? Мы же не кричим, что у вас опасная Игналинская станция, которую вы закрываете. Не дай Бог что случится, это же худшая станция в мире! Мы вас понимаем и не кричим. Они соглашаются, а потом на публике начинают политизировать этот вопрос. Но политику надо просто отбросить и забыть. Экономика свое дело сыграет: когда появится дешевая электроэнергия, тогда мы и договоримся.

Президент добавил, что на станции могут работать и литовские специалисты. Но главное, что произведенную энергию на БелАЭС готовы продавать Литве по нормальным ценам.

Александр Лукашенко добавил, что БелАЭС будет самой дешевой, но в то же время надежной. Станцию строит Россия - ядерная страна. В ее интересах построить так, чтобы продемонстрировать новое поколение атомных станций - самое безопасное.

Фото: БЕЛТА