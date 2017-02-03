Белорусские астрофотографы попали в издание Кембриджского университета «Снять Луну»

Кто из нас не хотел хотя бы однажды совершить путешествие в космос и облететь все планеты? Благодаря астрофотографам наша мечта становится ближе. От их невероятных снимков Галактики захватывает дух. Среди мастеров оказались Юрий Горяко, Михаил Абгарян и Константин Морозов – снимки от этой белорусской команды не раз попадали в топовые зарубежные издания об астрономии. Новым успехом стало издание Кембриджского университета «Снять Луну» – книга, посвященная астрономической фотосъемке Луны разными способами. Удивительно то, что снимки Луны, вошедшие в книгу, были сделаны 10 лет назад.



Объекты солнечной системы – любимые фотомодели белорусской команды, которые вот уже 10 лет удивляют новыми шедеврами.

Кстати, у Юрия Горячко за плечами химический факультут, а у Михаила Абгаряна – медицинский и экономический, но страсть к астрономии берет свое. Им удалось заснять высотные облака на Марсе, запечатлеть днем потрясающие кадры Меркурия и Венеры, а снимок Солнца со случайно пролетавшим мимо журавлем выставлялся в Гринвичской обсерватории. Но среди самых востребованных снимков – по-прежнему, остается Луна.



Астрономы-любители признаются, что во время съемок чувствуют себя, как на рыбалке, когда стараются словить отличную атмосферу для заветного кадра. Тонкостей масса! Нужно дождаться, когда Луна будет довольно высоко над горизонтом, тогда будет больше возможность застать хорошую погоду без облаков.