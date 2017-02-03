Белорусские астрофотографы попали в издание Кембриджского университета «Снять Луну»
Кто из нас не хотел хотя бы однажды совершить путешествие в космос и облететь все планеты? Благодаря астрофотографам наша мечта становится ближе. От их невероятных снимков Галактики захватывает дух.
Среди мастеров оказались Юрий Горяко, Михаил Абгарян и Константин Морозов – снимки от этой белорусской команды не раз попадали в топовые зарубежные издания об астрономии. Новым успехом стало издание Кембриджского университета «Снять Луну» – книга, посвященная астрономической фотосъемке Луны разными способами. Удивительно то, что снимки Луны, вошедшие в книгу, были сделаны 10 лет назад.
Объекты солнечной системы – любимые фотомодели белорусской команды, которые вот уже 10 лет удивляют новыми шедеврами.
Кстати, у Юрия Горячко за плечами химический факультут, а у Михаила Абгаряна – медицинский и экономический, но страсть к астрономии берет свое. Им удалось заснять высотные облака на Марсе, запечатлеть днем потрясающие кадры Меркурия и Венеры, а снимок Солнца со случайно пролетавшим мимо журавлем выставлялся в Гринвичской обсерватории. Но среди самых востребованных снимков – по-прежнему, остается Луна.
Астрономы-любители признаются, что во время съемок чувствуют себя, как на рыбалке, когда стараются словить отличную атмосферу для заветного кадра. Тонкостей масса! Нужно дождаться, когда Луна будет довольно высоко над горизонтом, тогда будет больше возможность застать хорошую погоду без облаков.
Ребята признаются, что фаза Луны для них не имеет никакого значения, но лучшие лунные портреты получаются в сумерки.
Так что хотите стать фотографом – изучайте расписание царицы-ночи. Иногда восходящая над горизонтом Луна окрашивается в ярко-красный цвет – это идеальное время для эффектного пейзажа.
Наверное, многим белорусам уже знакомы фантастические пейзажи с серебристыми облаками и полярным сиянием от Виктора Малыщица или шедевры дального космоса от Андрея Иоды.
За последние 15 лет технология съемки и обработки шагнула далеко вперед и то, что раньше было доступно обсерваториям, сейчас достижимо скромными средствами любителей астрономии.
Интересно и то, что из снимков талантливых астрофотогрофов можно получить видео, анимацию. И, возможно, в будущем Беларусь прославится еще и космическими роликами.