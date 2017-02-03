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Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал жестко разобраться по фактам "наездов" на инвесторов

03 февраля 2017 12:51
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал жестко разобраться по фактам "наездов" на инвесторов. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Разборки будут жестокие, если поступит сигнал о том, что на инвестора кто-то "наехал", - у нас совершенно другая политика. Если такое будет, доведите до меня, разберемся, у меня власти для этого достаточно, - подчеркнул белорусский лидер. - Есть люди, которые любого поставят на место за "наезды", за рэкет".

Фото: БЕЛТА

# общество # Александр Лукашенко # Большой разговор с Президентом

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