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Воспитывает любовь к чтению у детей. Рассказываем о квест-игре «В поисках супердруга К»

29 марта 2024 13:41
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Путешествуй по Беларуси с книгой. Издательский дом «Звезда» совместно с Союзом писателей Беларуси запустили новый творческий проект для детей. «В поисках супердруга К» – так называется квест-игра, цель которой – воспитать любовь к чтению и вдохновить подрастающее поколение. Инициатором проекта стал Александр Карлюкевич.

Воспитывает любовь к чтению у детей. Рассказываем о квест-игре «В поисках супердруга К»-1

Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси:
Думаю, што з тых 86 назваў кніг, якія мы выпусцілі, недзе каля 50 – дзіцячая літаратура. Што вельмі важна, і кнігі для падлеткаў. Мы выпускаем серыю «Пераходны ўзрост». Мы літаральна ў кожнай з абласцей нашай краіны праводзім фестываль, або яўляемся саарганізатармі, ці проста ўдзельнікамі фестываля дзіцячага чытання. Адзін з праектаў – гэта квэст «Падарожжа па Беларусі з кнігай», дзе пісьменніца Валянціна Драбышэўская прадстаўляе розных дзіцячых пісьменнікаў.

Воспитывает любовь к чтению у детей. Рассказываем о квест-игре «В поисках супердруга К»-4

С помощью квеста юным участникам открывается творчество белорусских авторов. Герои проекта сошли прямиком с книжных страниц. Это собачка Мэлли из рассказа Татьяны Дашкевич, паучок Славик из сказки Алены Стельмах, капитан Шабуршун Алеся Карлюкевича, домовичек Сеня из книги Марины Петрашкевич и Веснушка из «Секретов для Девчонок» Валентины Дробышевской.

Воспитывает любовь к чтению у детей. Рассказываем о квест-игре «В поисках супердруга К»-7

Валентина Дробышевская, автор и ведущая квеста:
Квест – это поиск. Мы с ребятами ищем супердруга К. А супердруг К – это книга.

Подробности в видео.

# Книги # общество # Вероника Макаревич # Александр Карлюкевич # Валентина Дробышевская

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