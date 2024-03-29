Воспитывает любовь к чтению у детей. Рассказываем о квест-игре «В поисках супердруга К»

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Путешествуй по Беларуси с книгой. Издательский дом «Звезда» совместно с Союзом писателей Беларуси запустили новый творческий проект для детей. «В поисках супердруга К» – так называется квест-игра, цель которой – воспитать любовь к чтению и вдохновить подрастающее поколение. Инициатором проекта стал Александр Карлюкевич.