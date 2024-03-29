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Выходят на подиум даже после 60. Вот как белорусские пенсионерки обучаются моделингу

29 марта 2024 13:39
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

На подиумах и в объективах фотокамер. Впервые снимки женщин золотого возраста украсили страницы глянца в конце XIX века. Однако искусство дефиле дамы постарше освоили лишь несколько лет назад.

Выходят на подиум даже после 60. Вот как белорусские пенсионерки обучаются моделингу-1

Лариса Главатских, руководитель и создатель студии «Новая я» ТЦСОН Советского района г. Минска:
В 2018 году на подиумы мировых столиц моды вышли 27 моделей 50+ и старше. Почему это происходит? Население живет все дольше, люди становятся старше. И в 60, 70, даже 80+ женщины хотят быть красивыми, жить полноценной яркой жизнью.

Выходят на подиум даже после 60. Вот как белорусские пенсионерки обучаются моделингу-3

Так женщины и разрушили стереотипы модной индустрии, показав, что каждая может стать звездой подиума.

Лариса Главатских:
Что касается Беларуси, у нас в 2018 году первые студии начали готовить возрастных моделей, но цель была не столько fashion, сколько психологическая реабилитации этих женщин. Я училась в такой студии. И вместе со мной оказались удивительные прогрессивные женщины. Когда мы окончили эту школу моделей, решили продолжить. Мы создали театр моды, работали с белорусскими дизайнерами, сами разрабатывали композиции.

Выходят на подиум даже после 60. Вот как белорусские пенсионерки обучаются моделингу-5

От XVIII века и до современности. Талантливые мастерицы создают яркие аксессуары. Прекрасно стилизуют каждую деталь женского гардероба. Дизайнерские разработки, дефиле с элементами хореографии, участие в международных проектах и выступления на главных сценах Беларуси. Теперь «балом правят» возрастные модели. 

Подробности в видео.

# Хобби # Вероника Макаревич

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