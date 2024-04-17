Сезон клещей стартовал – врач-инфекционист рассказала, что делать в случае укуса паразита

Опасный сезон: в Минской области активизировались клещи. Они являются переносчиками возбудителей различных инфекций. Только за последние 3 месяца с жалобами на укусы этих насекомых к медикам обратились более 20 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И часть из них – дети. Чтобы защитить себя от вредителей, специалисты рекомендуют придерживаться некоторых правил. Каких? Расскажет Ангелина Шигалева.

В Солигорском районе уже зарегистрировано 10 случаев укусов клещей. Кстати, что удивительно и необычно, первые были выявлены еще в феврале. Теплый месяц нынче выдался. А как только градус стал выше, клещи еще больше заактивничали.

Ирина Леушина, главный врач Солигорского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Мы находим в клещах 4 вида возбудителей: клещевого энцефалита, Лайм-боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза. В девяти доставленных клещах у четырех были обнаружены боррелии, которые могут вызвать заболевание Лайм-боррелиоз.

В случае обнаружения на себе присосавшегося клеща, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Ведь меры наиболее эффективны в первые 72 часа.

Светлана Бондарь, врач-инфекционист Солигорской районной поликлиники:

Если вы обнаружили, что у вас есть присосавшийся клещ, надо как можно скорее удалить его со своей кожи. Обработать кожу спиртовым антисептиком и обратиться за медицинской помощью. Назначается специфическая профилактика Лайм-боррелиоза. Она проводится доксициклином. Достаточно принять в течение 72 часов после укуса две капсулы доксициклина и пациент в большинстве случаев будет защищен.