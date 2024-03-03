В СК рассказали подробности первого уголовного дела за отрицание геноцида в отношении белоруса

Попытки переписать историю и реабилитировать нацизм не прекращаются. Несмотря на то, что в нашей стране принимаются меры по увековечиванию данных о жертвах геноцида белорусского народа, снимаются фильмы, выпускаются книги, основанные на исторически подтвержденных фактах, находятся те, кто пытается обелить карателей и распространяет фейки о событиях Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, минские следователи возбудили уголовные дела в отношении 54-летнего жителя столицы, который размещал в соцсети деструктивные материалы, направленные на смену конституционного строя, а также посты на историческую тематику. В них он утверждал, что зверства, учиненные на территории Беларуси, приписаны нацистским оккупантам ошибочно. Минчанин публиковал якобы собранные им «доказательства» и искал единомышленников, чтобы переписать хронографию прошлых лет. Детали озвучили в Следственном комитете.

Денис Дыщенко, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по Минску:

Данный гражданин в своем сообществе одной из социальных сетей разместил публикацию, в которой высказался о якобы имевшим место факте уничтожения деревни Хатынь Минской области в 1943 году белорусскими партизанами, а не военнослужащими 118-го батальона охранной полиции и особого батальона войск СС. Он отрицал эпизод факта геноцида белорусского народа, осуществлявшегося немецко-фашистскими захватчиками в годы Второй мировой войны. Сообщество, в котором он разместил публикацию, насчитывало более 3 тысяч подписчиков. За отрицание геноцида белорусского народа в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый заключен под стражу. Установлено, что мужчина нигде не работал и ранее не был судим. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана после расследования. Отметим, правоохранители впервые привлекли белоруса к ответственности за отрицание геноцида.