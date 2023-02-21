Прямой эфир

Тры новыя цэнтры ранняга ўмяшання запрацавалі ў Мінску ў 2023-м. Як яны ўладкаваны?

21 февраля 2023 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. З пачатку 2023 года ў Мінску запрацавалі тры новыя цэнтры ранняга ўмяшання. Іх адчыняюць на базе дзіцячых паліклінік, паведамілі ў праграме «Сталічныя падрабязнасці» на СТБ.

Тры новыя цэнтры ранняга ўмяшання запрацавалі ў Мінску ў 2023-м. Як яны ўладкаваны?-1

Наступны адкрыецца на базе 14-й. Адзін з іх знаходзіцца ў 19-й дзіцячай паліклініцы. Спецыялісты гэтага цэнтра рыхтуюць урачоў і псіхолагаў па ўсёй краіне. Таксама сюды могуць звярнуцца бацькі за кансультацыяй. Цэнтр складаецца з кабінетаў першаснага прыёму, для індывідуальных заняткаў, дыягностыкі і сэнсарнага пакою, прызначанага для дзяцей з парушэннямі слыху і зроку.

Тры новыя цэнтры ранняга ўмяшання запрацавалі ў Мінску ў 2023-м. Як яны ўладкаваны?-4

Кацярына Аксючэнка, урач-педыятр міжраённага рэсурснага цэнтра ранняга ўмяшання 19-й гарадской дзіцячай паліклінікі:
Для каждого ребенка во время индивидуальных занятий мы подбираем определенный набор игрушек, с помощью которых мы можем развивать те или иные навыки, которые у ребенка на данный момент отсутствуют. И, учитывая его возраст и уровень развития, мы рекомендуем родителям использовать подобные игрушки в домашних условиях.

Тры новыя цэнтры ранняга ўмяшання запрацавалі ў Мінску ў 2023-м. Як яны ўладкаваны?-7

Падобныя цэнтры працуюць па ўсёй сталіцы. Адзначым, у Беларусі створана і дзейнічае шматузроўневая сістэма медыцынскай рэабілітацыі дзяцей с асаблівасцямі развіцця. А інклюзіўная адукацыя замацавана на заканадаўчым узроўні. Таксама пад кіраўніцтвам старшыні верхняй палаты парламента Наталлі Качанавай адбываюцца пасяджэнні Кансультатыўнага савета пры Савеце Рэспублікі па пытаннях сацыяльнай адаптацыі і інтэграцыі дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. І гэта работа будзе працягнута.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Учреждения здравоохранения # общество # Екатерина Аксюченко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пухавіцкі раён далучыўся да акцыі «Мой ліст салдату». Аб чым школьнікі пісалі абаронцам Айчыны?
21 февраля 2023 14:48

Пухавіцкі раён далучыўся да акцыі «Мой ліст салдату». Аб чым школьнікі пісалі абаронцам Айчыны?

Инструкция для начинающих. Как вести себя за рулём водителю-новичку?
21 февраля 2023 14:44

Инструкция для начинающих. Как вести себя за рулём водителю-новичку?

Доллар по 9 рублей и жуткий дефицит. Как и зачем белорусов пугают экономическими проблемами?
21 февраля 2023 14:43

Доллар по 9 рублей и жуткий дефицит. Как и зачем белорусов пугают экономическими проблемами?