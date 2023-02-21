Тры новыя цэнтры ранняга ўмяшання запрацавалі ў Мінску ў 2023-м. Як яны ўладкаваны?

Навіны Беларусі. З пачатку 2023 года ў Мінску запрацавалі тры новыя цэнтры ранняга ўмяшання. Іх адчыняюць на базе дзіцячых паліклінік, паведамілі ў праграме «Сталічныя падрабязнасці» на СТБ.
Навіны Беларусі. З пачатку 2023 года ў Мінску запрацавалі тры новыя цэнтры ранняга ўмяшання. Іх адчыняюць на базе дзіцячых паліклінік, паведамілі ў праграме «Сталічныя падрабязнасці» на СТБ.
Наступны адкрыецца на базе 14-й. Адзін з іх знаходзіцца ў 19-й дзіцячай паліклініцы. Спецыялісты гэтага цэнтра рыхтуюць урачоў і псіхолагаў па ўсёй краіне. Таксама сюды могуць звярнуцца бацькі за кансультацыяй. Цэнтр складаецца з кабінетаў першаснага прыёму, для індывідуальных заняткаў, дыягностыкі і сэнсарнага пакою, прызначанага для дзяцей з парушэннямі слыху і зроку.
Кацярына Аксючэнка, урач-педыятр міжраённага рэсурснага цэнтра ранняга ўмяшання 19-й гарадской дзіцячай паліклінікі:
Для каждого ребенка во время индивидуальных занятий мы подбираем определенный набор игрушек, с помощью которых мы можем развивать те или иные навыки, которые у ребенка на данный момент отсутствуют. И, учитывая его возраст и уровень развития, мы рекомендуем родителям использовать подобные игрушки в домашних условиях.
Падобныя цэнтры працуюць па ўсёй сталіцы. Адзначым, у Беларусі створана і дзейнічае шматузроўневая сістэма медыцынскай рэабілітацыі дзяцей с асаблівасцямі развіцця. А інклюзіўная адукацыя замацавана на заканадаўчым узроўні. Таксама пад кіраўніцтвам старшыні верхняй палаты парламента Наталлі Качанавай адбываюцца пасяджэнні Кансультатыўнага савета пры Савеце Рэспублікі па пытаннях сацыяльнай адаптацыі і інтэграцыі дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. І гэта работа будзе працягнута.
Подписывайтесь на нас в Telegram!