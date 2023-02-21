Тры новыя цэнтры ранняга ўмяшання запрацавалі ў Мінску ў 2023-м. Як яны ўладкаваны?

Навіны Беларусі. З пачатку 2023 года ў Мінску запрацавалі тры новыя цэнтры ранняга ўмяшання. Іх адчыняюць на базе дзіцячых паліклінік, паведамілі ў праграме «Сталічныя падрабязнасці» на СТБ.

Наступны адкрыецца на базе 14-й. Адзін з іх знаходзіцца ў 19-й дзіцячай паліклініцы. Спецыялісты гэтага цэнтра рыхтуюць урачоў і псіхолагаў па ўсёй краіне. Таксама сюды могуць звярнуцца бацькі за кансультацыяй. Цэнтр складаецца з кабінетаў першаснага прыёму, для індывідуальных заняткаў, дыягностыкі і сэнсарнага пакою, прызначанага для дзяцей з парушэннямі слыху і зроку.