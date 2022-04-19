Загар и солярий помогают победить угревую болезнь? Отвечает дерматолог

Наша кожа – это самый большой по площади орган человека. Она защищает организм от внешних факторов, участвует в терморегуляции и водно-солевом обмене организма. А красивая и ухоженная кожа – еще и залог хорошего настроения. Но что делать, если на вашем лице появилась угревая сыпь? Согласно статистике, это самая распространенная патология кожи.

Ирина Третьякова, врач-дерматокосметолог медицинского центра «Нордин»:

Акне, или угревая болезнь, наиболее частый дерматоз, встречаемый на приеме у дерматолога. Среди клинических проявлений выделяют младенческое акне, акне подросткового периода и возрастное акне. Наиболее часто встречаемое – подростковое акне. Среди проявлений могут быть такие высыпания, как узелки розового или красного цвета, гнойнички, а таже комедоны открытые и закрытые. То есть белые и черные точки. Диагностируется заболевание по данным клинического осмотра и посева из очагов воспаления. Дерма – самый важный слой кожи. Именно в нем происходят самые важные процессы, а также находятся волосяные фолликулы, сальные и потовые железы.

Ирина Третьякова:

Локализация акне – это себорейные зоны, это те зоны, которые имеют большую плотность сальных желез – грудь, верхняя треть спины, лицо, волосистая часть головы. В этих зонах выделяется больше кожного секрета, также есть риск воспалительных изменений. Как только сальные железы начинают продуцировать кожного секрета больше, чем может выделиться, они могут закупориваться как пробка, становиться белого или черного цвета. Это начальная стадия акне, ее легкая степень. Дальше туда могут присоединяться бактерии, которые живут у нас на коже, воспалять эти сальные пробки. Это будет выглядеть в виде узелков и гнойничковых элементов.

Попытки выдавить так называемые прыщи самостоятельно зачастую приводят к противоположному эффекту. Инфекция проникает в более глубокие слои кожи, затрагивая невоспаленные элементы. Особенно опасно проводить такую манипуляцию на носогубном треугольнике. Также ухудшить ситуацию может домашнее скрабирование – в период высыпаний такая популярная процедура должна быть исключена.

Ирина Третьякова:

Бытует ошибочное мнение, что загар и солярий помогают победить угревую болезнь. Но это не так, ведь, когда подсушивается верхний слой, гнойничковые воспалительные элементы остаются внутри. Как только пациент перестанет загорать, пройдет время, они также проявятся, как и были, еще в большей степени. Поэтому берегите себя и будьте здоровы. При заболевании важно нормализовать свой режим питания и соблюдать диету. Максимально ограничить употребление колбасных изделий, консерв, подсластителей, сахара, сыра и майонеза. А также полностью исключить из рациона цельное молоко и легкоусвояемые углеводы.