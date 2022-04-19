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«Это нелегко, но для меня это очень важно». В Витебске возродили Пост №1

19 апреля 2022 13:39
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Новости Беларуси. В Витебск вернулся символ патриотизма и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это нелегко, но для меня это очень важно». В Витебске возродили Пост №1-1

В Мемориальном комплексе на площади Победы возродили Пост № 1. Почетный караул сформирован из старшеклассников. Для каждого из них это возможность отдать дань памяти погибшим в борьбе с фашизмом.  

«Это нелегко, но для меня это очень важно». В Витебске возродили Пост №1-4

Ксения Афанасьева, ученица средней школы № 45 Витебска:  
Участвовать в Первом посту – это нелегко, но для меня это очень важно.  

«Это нелегко, но для меня это очень важно». В Витебске возродили Пост №1-7

Владимир Белевич, председатель Витебского городского Совета депутатов:  
Год исторической памяти. И сегодня мы не открываем, а возрождаем, можно сказать, что возвращаем историческую справедливость Посту № 1, который когда-то и функционировал в Витебске, как и во многих других городах нашего бывшего Советского Союза. А мы, если вспомним историю, то родоначальником Поста № 1 являлась Брестская крепость-герой. И конечно же, патриотическое воспитание молодежи – это важнейший шаг.  

«Это нелегко, но для меня это очень важно». В Витебске возродили Пост №1-10

Ребята на Посту № 1 будут каждый будний день, сменяя друг друга через 15 минут.  

# Великая Отечественная война # общество # Ксения Афанасьева # Владимир Белевич # Фотофакт

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