«Это нелегко, но для меня это очень важно». В Витебске возродили Пост №1

Новости Беларуси. В Витебск вернулся символ патриотизма и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мемориальном комплексе на площади Победы возродили Пост № 1. Почетный караул сформирован из старшеклассников. Для каждого из них это возможность отдать дань памяти погибшим в борьбе с фашизмом.

Ксения Афанасьева, ученица средней школы № 45 Витебска:

Участвовать в Первом посту – это нелегко, но для меня это очень важно.

Владимир Белевич, председатель Витебского городского Совета депутатов:

Год исторической памяти. И сегодня мы не открываем, а возрождаем, можно сказать, что возвращаем историческую справедливость Посту № 1, который когда-то и функционировал в Витебске, как и во многих других городах нашего бывшего Советского Союза. А мы, если вспомним историю, то родоначальником Поста № 1 являлась Брестская крепость-герой. И конечно же, патриотическое воспитание молодежи – это важнейший шаг.