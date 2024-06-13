Панини с колбасой, сыром и оливками. Рецепт итальянской кухни от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас панини с колбасой, сыром и оливками. Для этого блюда нам понадобится: круглый хлеб, колбаса, салями, вяленые томаты, оливки, сыр и перец.

Приступаем к приготовлению. Нарезаем колбасу слайсами. Панини – это блюдо итальянской кухни. Это булочка похожая на сэндвич, которая готовится на гриле с такими ингредиентами, как вяленые томаты, гастрономия – это может быть мортаделла, скорее всего, и соус песто. Также сыр – используется моцарелла. У нас немножко видоизмененный рецепт. Мы будем использовать вареную колбасу, салями, также будет вяленый томат. Без соуса готовим, с большим количеством сыра.

Нарезаем салями. Понадобятся оливки, разрезаем их пополам. Также понадобится болгарский перец. Перец нарезаю соломкой. Если мы панини готовим со свежими овощами, то соус песто добавлять необязательно. Самому панини овощи придадут сочность и свежесть. Также нам понадобится сыр, натираем его на терке. Если бы мы использовали сыр моцарелла, как в классическом рецепте, то его не натирали, а нарезали слайсами. В нашем случае мы используем сыр выдержанный, достаточно большое количество – 200 граммов, так как у нас достаточно крупный будет панини.

В классическом рецепте панини готовится на сковородке-гриль. Так как у нас он достаточно большой, мы будем использовать духовку и фольгу. Мы берем хлеб и разрезаем его вдоль. Нам понадобится фольга. Укладываем вниз на фольгу, добавляем сыр, выкладываем, чередуя, салями с вареной колбасой. Сверху посыпаем оливками, томат берем, добавляем болгарский перец. Посыпаем сыром, выкладываем гастрономию, добавляем оливки еще один слой, болгарский перец. Посыпаем сыром еще раз. В верхней крышке убираем мякоть, закрываем. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут.