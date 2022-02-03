Ядерная безопасность, пожары. Какие ещё вопросы рассмотрели спасатели на заседании коллегии МЧС?

Новости Беларуси. Бороться за сохранение человеческих жизней в любых чрезвычайных ситуациях. Такое пожелание высказал сегодня, 3 февраля, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович на расширенном заседании коллегии МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2021 год в стране не произошло серьезных ЧП, техногенных катастроф или случаев массовой гибели людей. Улучшилась ситуация в сфере промышленной безопасности.

Вместе с тем отмечается рост количества пожаров, а значит – расслабляться спасателям нельзя. Кроме того, в связи с пуском второго энергоблока БелАЭС требуется дополнительный контроль за ядерной и радиационной безопасностью. Для этого у МЧС есть все необходимое.