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Ядерная безопасность, пожары. Какие ещё вопросы рассмотрели спасатели на заседании коллегии МЧС?

03 февраля 2022 16:25
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Новости Беларуси. Бороться за сохранение человеческих жизней в любых чрезвычайных ситуациях. Такое пожелание высказал сегодня, 3 февраля, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович на расширенном заседании коллегии МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ядерная безопасность, пожары. Какие ещё вопросы рассмотрели спасатели на заседании коллегии МЧС? -1

За 2021 год в стране не произошло серьезных ЧП, техногенных катастроф или случаев массовой гибели людей. Улучшилась ситуация в сфере промышленной безопасности.  

Ядерная безопасность, пожары. Какие ещё вопросы рассмотрели спасатели на заседании коллегии МЧС? -4

Вместе с тем отмечается рост количества пожаров, а значит – расслабляться спасателям нельзя. Кроме того, в связи с пуском второго энергоблока БелАЭС требуется дополнительный контроль за ядерной и радиационной безопасностью. Для этого у МЧС есть все необходимое.  

Ядерная безопасность, пожары. Какие ещё вопросы рассмотрели спасатели на заседании коллегии МЧС? -7

В 2021 году ведомство пополнилось 170 единицами спецтехники. Принято решение и о закупке двух новых вертолетов.   

# МЧС Беларуси # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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