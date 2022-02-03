«Вдвойне усиливает эмоции». Кто исполнил песню-реквием о погибшем в Барановичах экипаже Як-130?

Новости Беларуси. «Не зная, что это последний полет». Это одна из строчек песни-реквиема о погибших в Барановичах летчиках-героях Беларуси. Композитор из небольшого белорусского райцентра Ляховичи Сергей Купчинский стал автором музыкальной композиции о страшном дне, когда крылатая неуправляемая птица стала угрозой для 150-тысячного города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И надо бы прыгать, но прыгать нельзя, Минута, секунда, мгновенье.

Ирина Тулейко, руководитель народной арт-группы «ВИНС-Аккорд»:

Она человеческая, общечеловеческая трагедия. А то, что еще такие молодые ребята погибли, это, конечно, вдвойне усиливает эмоции, которые переживают. И я знаю, что при прослушивании песни нам конкретно откликались люди и говорили, что переживали самый разнообразный спектр эмоций. И слезы были.