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«Вдвойне усиливает эмоции». Кто исполнил песню-реквием о погибшем в Барановичах экипаже Як-130?

03 февраля 2022 15:52
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Новости Беларуси. «Не зная, что это последний полет». Это одна из строчек песни-реквиема о погибших в Барановичах летчиках-героях Беларуси. Композитор из небольшого белорусского райцентра Ляховичи Сергей Купчинский стал автором музыкальной композиции о страшном дне, когда крылатая неуправляемая птица стала угрозой для 150-тысячного города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вдвойне усиливает эмоции». Кто исполнил песню-реквием о погибшем в Барановичах экипаже Як-130?-1

В исполнителях Сергей Купчинский видел созвучие голосов – мужского и женского. Народная арт-группа местного дома культуры оказалась самым точным попаданием.

«Вдвойне усиливает эмоции». Кто исполнил песню-реквием о погибшем в Барановичах экипаже Як-130?-4

И надо бы прыгать, но прыгать нельзя,
Минута, секунда, мгновенье.

«Вдвойне усиливает эмоции». Кто исполнил песню-реквием о погибшем в Барановичах экипаже Як-130?-7

Ирина Тулейко, руководитель народной арт-группы «ВИНС-Аккорд»:
Она человеческая, общечеловеческая трагедия. А то, что еще такие молодые ребята погибли, это, конечно, вдвойне усиливает эмоции, которые переживают. И я знаю, что при прослушивании песни нам конкретно откликались люди и говорили, что переживали самый разнообразный спектр эмоций. И слезы были.

«Слова родились сами собой». Женщина из Санкт-Петербурга сочинила стихи для песни о погибших в Барановичах летчиках – читайте здесь.

# Некролог # общество # Ирина Тулейко # Сергей Купчинский # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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