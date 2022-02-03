«Слова родились сами собой». Женщина из Санкт-Петербурга сочинила стихи для песни о погибших в Барановичах лётчиках

Новости Беларуси. «Не зная, что это последний полет». Это одна из строчек песни-реквиема о погибших в Барановичах летчиках-героях Беларуси. Композитор из небольшого белорусского райцентра Ляховичи Сергей Купчинский стал автором музыкальной композиции о страшном дне, когда крылатая неуправляемая птица стала угрозой для 150-тысячного города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего спустя несколько часов после трагедии в голове Сергея начали рождаться отдельные музыкальные фрагменты. Но чтобы собрать по крупицам композицию, нужны были стихи. Он обращался к разным авторам, но слова били мимо. Пока не откликнулась школьная подруга – тоже дочь военного, связанного с небом. Лариса Заславская из Санкт-Петербурга.