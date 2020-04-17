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Яблони и груши. Как защитить от болезней и вредителей?

17 апреля 2020 08:46
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Вероника Третьякова, корреспондент:
Сейчас, как мне кажется, самое время уделить внимание плодовому саду. Трудно найти участок, где бы не росли яблони и груши. Но если яблони у нас давно посажены, а урожая все нет, так может дело во вредителях или болезнях? Прямо сейчас идем разбираться в Институт защиты растений.

Яблони и груши. Как защитить от болезней и вредителей?-1

Вероника Семеновна, здравствуйте! Как же быть, если яблони уже давно посажены, а урожая, увы, до сих пор нет?

Вероника Комардина, руководитель лаборатории защиты плодовых культур Института защиты растений:
Добрый день! К сожалению, тут нужно смотреть за фитосанитарной обстановкой в наших садах. В первую очередь, мы обращаем внимание на яблоню и грушу, и работы от вредителей и болезней уже начинаются с этого периода. Конечно, погода диктует нам свои условия. Зима, по прогнозам наших синоптиков, и не наступила, собственно говоря. Однако в природе все закономерно и поэтому для того, чтобы определить, нужно ли нам проводить какие-то защитные мероприятия в саду от вредителей и болезней, конечно, мы должны попасть в сад.

Яблони и груши. Как защитить от болезней и вредителей?-4

В первую очередь, в саду посмотреть на фенологию развития культуры яблони или груши, поскольку семечковые культуры требуют практически одинакового подхода к защите от вредителей и болезней. Например, яблонный цветоед, который выходит при среднесуточной температуре +6 градусов, уже вышел из мест зимовки, однако для того, чтобы ему завершить свой цикл развития, ему необходимы распускающиеся почки. Яблонный цветоед повреждает как яблоню, так и грушу. Но у груши имеется еще специализированный вредитель – это грушевый цветоед. Они несколько различаются по своей биологии, поэтому все равно, в любом случае, мы должны посмотреть на состояние деревьев и почек.

Яблони и груши. Как защитить от болезней и вредителей?-7

Для того, чтобы определить, есть ли вредитель в саду, мы должны в солнечную безветренную погоду расстелить под деревом подстилку, взять колотушку и, стараясь не нарушить целостность веток, просто ударить по веточкам с четырех сторон дерева. Цветоед очень боится любых шорохов, любых каких-то движений, поэтому он тут же падает и притворяется мертвым. Это может являться и способом борьбы, если деревьев немного в саду. Мы собираем этого жука и просто его уничтожаем.

Яблони и груши. Как защитить от болезней и вредителей?-10

Показательным признаком того, что жук питается в саду, является плач почек, т. е. тоже в солнечную погоду мы подходим к яблоне в период, когда уже почки начинают распускаться, и смотрим, есть ли на них капельки жидкости, влаги. Понятно, что это не после дождя, а именно в сухую безветренную погоду. Если такие капельки присутствуют, это жук уже питается. Он, выходя из мест зимовки, подпитывается, потом начинает спариваться, откладывает яйца в цветочные почки, тем самым повреждая бутоны, потому что в бутонах будут развиваться в дальнейшем личинки. Тем самым мы теряем свой урожай.

Яблони и груши. Как защитить от болезней и вредителей?-13

Вероника Третьякова:
Какие основные методы борьбы сейчас с яблонным цветоедом? Какие вы рекомендуете обработки в этот период и впоследствии для семечковых: яблони и груши?

Вероника Комардина:
Обработка против яблонного цветоеда проводится как раз в период распускания почек химическими препаратами, но это в том случае, если, конечно, деревьев много и мы не успеваем, как я говорила, стрясти его, собрать и сжечь. Из инсектицидов против яблонного цветоеда достаточно много продается для населения. Обработка проводится на фазу яблони «зеленый конус», «мышиное ухо» по взрослому жуку, потому что если он уже отложил яйцо в почку, то взять и яйцо, и развивающуюся личинку очень тяжело и сложно. Мы должны не допустить массового повреждения почек яблонным цветоедом.

Яблони и груши. Как защитить от болезней и вредителей?-16

Обработка инсектицидами проводится в сухую безветренную погоду и температура воздуха должна быть выше + 5 градусов. Это обязательное условие, потому что большинство инсектицидов, которые разрешены для применения населению против яблонного цветоеда, это пиретроиды, которые при температуре ниже плохо работают.

Яблони и груши. Как защитить от болезней и вредителей?-19

Обработка против яблонного цветоеда захватывает еще одного очень важного вредителя в садах – тли. У нас в Беларуси, в основном, доминируют два вида – это зеленая яблонная и яблонно-подорожниковая. В период распускания почек начинается от рождения тлей из яиц. Поэтому мы одной обработкой захватываем два вредных объекта. Это что касается инсектицидных обработок.

Яблони и груши. Как защитить от болезней и вредителей?-22

Кроме вредителей, в саду очень актуальны болезни. В ранний весенний период у нас идет профилактика болезней. В период до распускания почек очень эффективно бороться против болезней коры или раковых болезней. Для этого мы применяем медьсодержащие фунгициды. У нас тоже очень большой спектр как отечественных фунгицидов, так и зарубежных, и можем применить их в более высокой концентрации. До 3% концентрации этих препаратов будет очень эффективно сдерживать болезни коры. Кроме того, эта обработка будет являться профилактикой парши – одной из основных болезней яблони и груши, и профилактикой бактериальных болезней, потому что бактериозы у нас тоже присутствуют, особенно очень актуальны для груши.

Яблони и груши. Как защитить от болезней и вредителей?-25

# Растения и цветы # общество # Вероника Третьякова # Вероника Комардина # Фотофакт # растения

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