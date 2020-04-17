Яблони и груши. Как защитить от болезней и вредителей?

Вероника Третьякова, корреспондент:

Сейчас, как мне кажется, самое время уделить внимание плодовому саду. Трудно найти участок, где бы не росли яблони и груши. Но если яблони у нас давно посажены, а урожая все нет, так может дело во вредителях или болезнях? Прямо сейчас идем разбираться в Институт защиты растений.

Вероника Семеновна, здравствуйте! Как же быть, если яблони уже давно посажены, а урожая, увы, до сих пор нет? Вероника Комардина, руководитель лаборатории защиты плодовых культур Института защиты растений:

Добрый день! К сожалению, тут нужно смотреть за фитосанитарной обстановкой в наших садах. В первую очередь, мы обращаем внимание на яблоню и грушу, и работы от вредителей и болезней уже начинаются с этого периода. Конечно, погода диктует нам свои условия. Зима, по прогнозам наших синоптиков, и не наступила, собственно говоря. Однако в природе все закономерно и поэтому для того, чтобы определить, нужно ли нам проводить какие-то защитные мероприятия в саду от вредителей и болезней, конечно, мы должны попасть в сад.

В первую очередь, в саду посмотреть на фенологию развития культуры яблони или груши, поскольку семечковые культуры требуют практически одинакового подхода к защите от вредителей и болезней. Например, яблонный цветоед, который выходит при среднесуточной температуре +6 градусов, уже вышел из мест зимовки, однако для того, чтобы ему завершить свой цикл развития, ему необходимы распускающиеся почки. Яблонный цветоед повреждает как яблоню, так и грушу. Но у груши имеется еще специализированный вредитель – это грушевый цветоед. Они несколько различаются по своей биологии, поэтому все равно, в любом случае, мы должны посмотреть на состояние деревьев и почек.

Для того, чтобы определить, есть ли вредитель в саду, мы должны в солнечную безветренную погоду расстелить под деревом подстилку, взять колотушку и, стараясь не нарушить целостность веток, просто ударить по веточкам с четырех сторон дерева. Цветоед очень боится любых шорохов, любых каких-то движений, поэтому он тут же падает и притворяется мертвым. Это может являться и способом борьбы, если деревьев немного в саду. Мы собираем этого жука и просто его уничтожаем.

Показательным признаком того, что жук питается в саду, является плач почек, т. е. тоже в солнечную погоду мы подходим к яблоне в период, когда уже почки начинают распускаться, и смотрим, есть ли на них капельки жидкости, влаги. Понятно, что это не после дождя, а именно в сухую безветренную погоду. Если такие капельки присутствуют, это жук уже питается. Он, выходя из мест зимовки, подпитывается, потом начинает спариваться, откладывает яйца в цветочные почки, тем самым повреждая бутоны, потому что в бутонах будут развиваться в дальнейшем личинки. Тем самым мы теряем свой урожай.

Вероника Третьякова:

Какие основные методы борьбы сейчас с яблонным цветоедом? Какие вы рекомендуете обработки в этот период и впоследствии для семечковых: яблони и груши? Вероника Комардина:

Обработка против яблонного цветоеда проводится как раз в период распускания почек химическими препаратами, но это в том случае, если, конечно, деревьев много и мы не успеваем, как я говорила, стрясти его, собрать и сжечь. Из инсектицидов против яблонного цветоеда достаточно много продается для населения. Обработка проводится на фазу яблони «зеленый конус», «мышиное ухо» по взрослому жуку, потому что если он уже отложил яйцо в почку, то взять и яйцо, и развивающуюся личинку очень тяжело и сложно. Мы должны не допустить массового повреждения почек яблонным цветоедом.

Обработка инсектицидами проводится в сухую безветренную погоду и температура воздуха должна быть выше + 5 градусов. Это обязательное условие, потому что большинство инсектицидов, которые разрешены для применения населению против яблонного цветоеда, это пиретроиды, которые при температуре ниже плохо работают.

Обработка против яблонного цветоеда захватывает еще одного очень важного вредителя в садах – тли. У нас в Беларуси, в основном, доминируют два вида – это зеленая яблонная и яблонно-подорожниковая. В период распускания почек начинается от рождения тлей из яиц. Поэтому мы одной обработкой захватываем два вредных объекта. Это что касается инсектицидных обработок.