Тесты, лекарства, респираторы и другие средства защиты. Самолёт с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Минск

Новости Беларуси. Помощь для белорусских медиков. Самолет с гуманитарным грузом из Китая приземлился утром 17 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту спецрейса из Пекина – более 100 тысяч нужных сейчас в белорусских клиниках экспресс-тестов, а также лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты. Всего более 30 тонн благотворительного груза.

В его формировании приняли участие как представители китайского бизнеса, так и ряд крупных компаний и государственных предприятий Беларуси.

Ло Чжаньхой, советник по политическим делам посольства КНР в Беларуси:

Взаимная поддержка и помощь между двумя странами в полной мере демонстрирует всепогодную дружбу между народами Китая и Беларуси, а также являются воплощением искренней дружбы в совместной борьбе с трудностями и невзгодами.

Уверен, что эта партия противоэпидемических материалов поможет Беларуси справиться с эпидемией коронавируса нового типа.

Более 10 тысяч тестов на коронавирус прибыли в Беларусь из Китая. Кадры из аэропорта