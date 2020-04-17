Тесты, лекарства, респираторы и другие средства защиты. Самолёт с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Минск
Новости Беларуси. Помощь для белорусских медиков. Самолет с гуманитарным грузом из Китая приземлился утром 17 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту спецрейса из Пекина – более 100 тысяч нужных сейчас в белорусских клиниках экспресс-тестов, а также лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты. Всего более 30 тонн благотворительного груза.
В его формировании приняли участие как представители китайского бизнеса, так и ряд крупных компаний и государственных предприятий Беларуси.
Ло Чжаньхой, советник по политическим делам посольства КНР в Беларуси:
Взаимная поддержка и помощь между двумя странами в полной мере демонстрирует всепогодную дружбу между народами Китая и Беларуси, а также являются воплощением искренней дружбы в совместной борьбе с трудностями и невзгодами.
Уверен, что эта партия противоэпидемических материалов поможет Беларуси справиться с эпидемией коронавируса нового типа.
Более 10 тысяч тестов на коронавирус прибыли в Беларусь из Китая. Кадры из аэропорта
Отметим, это не первый подобный груз из КНР. Помощь китайских компаний для борьбы с COVID-19 в Беларуси уже превысила 1 миллион 600 тысяч долларов. Напомним, наша страна также отправляла гуманитарную помощь в Китай, когда страна преодолевала пик эпидемии коронавируса.