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Тесты, лекарства, респираторы и другие средства защиты. Самолёт с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Минск

17 апреля 2020 08:17
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Новости Беларуси. Помощь для белорусских медиков. Самолет с гуманитарным грузом из Китая приземлился утром 17 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту спецрейса из Пекина – более 100 тысяч нужных сейчас в белорусских клиниках экспресс-тестов, а также лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты. Всего более 30 тонн благотворительного груза.

Тесты, лекарства, респираторы и другие средства защиты. Самолёт с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Минск-1

Тесты, лекарства, респираторы и другие средства защиты. Самолёт с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Минск-3

Тесты, лекарства, респираторы и другие средства защиты. Самолёт с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Минск-5

В его формировании приняли участие как представители китайского бизнеса, так и ряд крупных компаний и государственных предприятий Беларуси.

Тесты, лекарства, респираторы и другие средства защиты. Самолёт с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Минск-8

Ло Чжаньхой, советник по политическим делам посольства КНР в Беларуси:
Взаимная поддержка и помощь между двумя странами в полной мере демонстрирует всепогодную дружбу между народами Китая и Беларуси, а также являются воплощением искренней дружбы в совместной борьбе с трудностями и невзгодами.

Уверен, что эта партия противоэпидемических материалов поможет Беларуси справиться с эпидемией коронавируса нового типа.

Более 10 тысяч тестов на коронавирус прибыли в Беларусь из Китая. Кадры из аэропорта

Тесты, лекарства, респираторы и другие средства защиты. Самолёт с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Минск-11

Отметим, это не первый подобный груз из КНР. Помощь китайских компаний для борьбы с COVID-19 в Беларуси уже превысила 1 миллион 600 тысяч долларов. Напомним, наша страна также отправляла гуманитарную помощь в Китай, когда страна преодолевала пик эпидемии коронавируса.

Тесты, лекарства, респираторы и другие средства защиты. Самолёт с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Минск-14

Тесты, лекарства, респираторы и другие средства защиты. Самолёт с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Минск-16

Тесты, лекарства, респираторы и другие средства защиты. Самолёт с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Минск-18

Тесты, лекарства, респираторы и другие средства защиты. Самолёт с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Минск-20

Тесты, лекарства, респираторы и другие средства защиты. Самолёт с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Минск-22

# Коронавирус # общество # Ло Чжаньхой # Фотофакт

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