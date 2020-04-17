«Картошку макали в удобрения и ели». Вот как питались люди во время войны

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Сергей Верас, СТВ:

Всходов этого колкого растения ожидали не только курильщики. Из него варили суп. Зачастую в нем кроме крапивы ничего не было.

«Курили лист сухой, крапиву». Что использовали вместо табака во время войны?