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«Картошку макали в удобрения и ели». Вот как питались люди во время войны

17 апреля 2020 08:37
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Сергей Верас, СТВ:
Всходов этого колкого растения ожидали не только курильщики. Из него варили суп. Зачастую в нем кроме крапивы ничего не было.  

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«Картошку макали в удобрения и ели». Вот как питались люди во время войны-1

«Картошку макали в удобрения и ели». Вот как питались люди во время войны-3

«Картошку макали в удобрения и ели». Вот как питались люди во время войны-5

Надежда Леневич, жительница Слуцкого района:
Я не знаю, как мы выжили. Зато теперь все болит, и желудок болит. Не дай Бог!

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«Картошку макали в удобрения и ели». Вот как питались люди во время войны-8

«Картошку макали в удобрения и ели». Вот как питались люди во время войны-10

«Картошку макали в удобрения и ели». Вот как питались люди во время войны-12

Леонид Радюк, ветеран Великой Отечественной войны: 
Картошку макали в удобрения и ели. Ни одного зуба нету у меня, всех зубов лишился. Во время войны повредил себе зубы. 

Надежда Леневич: 
Партизаны закапывали в ямы картошку себе на зиму. Ездили, эти ямы раскапывали и доставали ту картошку. Она сгнившая была, только один крахмал и черви там. Почистят, пообскребают, в воду опустят, в воде оно побудет, вымокнет – и уже блины пекли. 

«Картошку макали в удобрения и ели». Вот как питались люди во время войны-15

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Верас # Надежда Леневич # Леонид Радюк # Фотофакт

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