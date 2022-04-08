«Яблоки, конечно, дороговаты». Что говорят покупатели о ценах на товары в продуктовых?

Новости Беларуси. В магазинах и аптеках страны продолжается мониторинг цен и ассортимента товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В условиях непростой экономической ситуации правила просты: ценники без повода не должны расти и, как следствие, кошельки белорусов не должны быстро опустошаться.

Надежда Русак в магазин ходит со списком покупок. Обращает внимание и на качество, и на цены. Говорит, стоимость на многие товары осталась практически прежней. И все же некоторые позиции подорожали – больше других мясные и молочные продукты, а также овощи и фрукты.

Надежда Русак, покупатель:

Овощи, фрукты. Фрукты желательно, конечно. Ну да, яблоки, конечно, дороговаты, но покупаем, потому что дети. Мясного меньше сейчас, а в основном такое вот, самое необходимое.