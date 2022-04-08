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«Яблоки, конечно, дороговаты». Что говорят покупатели о ценах на товары в продуктовых?

08 апреля 2022 18:06
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Новости Беларуси. В магазинах и аптеках страны продолжается мониторинг цен и ассортимента товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В условиях непростой экономической ситуации правила просты: ценники без повода не должны расти и, как следствие, кошельки белорусов не должны быстро опустошаться.  

«Яблоки, конечно, дороговаты». Что говорят покупатели о ценах на товары в продуктовых?-1

Надежда Русак в магазин ходит со списком покупок. Обращает внимание и на качество, и на цены. Говорит, стоимость на многие товары осталась практически прежней. И все же некоторые позиции подорожали – больше других мясные и молочные продукты, а также овощи и фрукты.  

«Яблоки, конечно, дороговаты». Что говорят покупатели о ценах на товары в продуктовых?-4

Надежда Русак, покупатель:  
Овощи, фрукты. Фрукты желательно, конечно. Ну да, яблоки, конечно, дороговаты, но покупаем, потому что дети. Мясного меньше сейчас, а в основном такое вот, самое необходимое.  

«Яблоки, конечно, дороговаты». Что говорят покупатели о ценах на товары в продуктовых?-7

Есть спекуляция? Сенаторы проверили цены в минском магазине.  

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Надежда Русак # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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