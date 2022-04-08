«Я сам когда-то вышел из «Золотой шайбы». Дмитрий Басков поучаствовал в награждении спортсменов Заводского района

Новости Беларуси. Награды чемпионам и призерам. В Заводском районе чествовали более 40 лучших юных спортсменов района, победителей республиканских соревнований среди детей и подростков «Золотая шайба», «Снежный снайпер» и «Столичный кубок по лыжным гонкам», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для многих из них это уже не первые спортивные вершины. Отличившихся юных биатлонистов, лыжников и хоккеистов поздравило с победой руководство района и почетные гости. В их числе – серебряный призер Олимпийских игр в Пекине-2022 Антон Смольский и игрок хоккейного клуба «Юность-Минск» Андрей Антонов. Наградами также отметили тренеров и родителей юных спортсменов.

Кира Пожарицкая, призер республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер»:

Я уже занимаюсь четыре года, можно сказать, профессионально биатлоном. Второй раз участвую в «Снежном снайпере», первый раз неудачно, второй раз я прошла на город. И надеюсь, что в следующем году я обязательно пройду на республику.

Ян Антонов, призер городских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба»:

Мне больше всего понравилось, что были достойные команды, достойные противники.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Приятно сегодня находиться на мероприятии, поздравить мальчишек, которые побеждали в «Золотой шайбе». Я сам когда-то вышел из «Золотой шайбы», стал в последствии профессиональным спортсменом. Это, возможно, для кого-то первая победа, очень надеюсь, что не последняя. А для кого-то, возможно, дорога в большой спорт.