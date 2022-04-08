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Есть спекуляция? Сенаторы проверили цены в минском магазине

08 апреля 2022 18:09
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Новости Беларуси. В магазинах и аптеках страны продолжается мониторинг цен и ассортимента товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В условиях непростой экономической ситуации правила просты: ценники без повода не должны расти и, как следствие, кошельки белорусов не должны быстро опустошаться.  

Особое внимание контролеров к социально значимым товарам: сахару, маслу, хлебу, мясным изделиям, молочке. С неожиданной проверкой в один из крупных магазинов Минска сегодня пришли сенаторы.  

Каков итог? Знает Глеб Прокофьев.  

Есть спекуляция? Сенаторы проверили цены в минском магазине-1

Это один из столичных микрорайонов. Здесь большой выбор продуктовых магазинов так называемой шаговой доступности. Фокус внимания на крупную торговую сеть. Цель мониторинга – предотвратить необоснованное завышение цен. Раньше такое явление называлось спекуляцией.  

Есть спекуляция? Сенаторы проверили цены в минском магазине-4

А скидка вот эта распространяется и без карточки?  

Есть спекуляция? Сенаторы проверили цены в минском магазине-7

Специалисты поясняют: удорожание связано прежде всего с ростом затрат на производство. Виной тому – резкий скачок мировых цен на сырье и материалы. Продовольственный кризис больше не выглядит призрачным страхом. Мировые цены на продукты вышли на исторический максимум. В Беларуси запасов продовольствия хватает, голодать точно не будем. Сейчас главная задача не допустить спекуляции.  

«Яблоки, конечно, дороговаты». Что говорят покупатели о ценах на товары в продуктовых?  

Есть спекуляция? Сенаторы проверили цены в минском магазине-10

Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Я думаю, что очень важна сейчас именно продовольственная безопасность, которая состоит из трех основных компонентов. Первый компонент – это доступность наших продуктов на полках в магазинах, второе – это качество этих товаров, и третье, чтобы у каждого человека была возможность купить продукты питания, хотя бы минимальную корзину потребительскую.  

Есть спекуляция? Сенаторы проверили цены в минском магазине-13

И все же недобросовестные продавцы находятся. С начала года МАРТ выявил 263 факта несоблюдения законодательства о ценообразовании. Общая сумма штрафных санкций – свыше миллиона рублей. Завышение цен – вина не только ритейлеров.  

Есть спекуляция? Сенаторы проверили цены в минском магазине-16

Глеб Прокофьев, корреспондент:  
В нынешних экономических условиях некоторые поставщики ведут себя непорядочно и явно завышают цены. Тогда торговые объекты вынуждены с ними попрощаться. Но, как нас заверили, замена им есть.  

Есть спекуляция? Сенаторы проверили цены в минском магазине-19

Мониторинг цен сейчас ведется на всех уровнях – парламентарии, Комитет госконтроля, профсоюзы. Работают горячие линии. Накануне постановлением правительства уточнен перечень товаров первой необходимости и лекарств, у которых жесткий ценовой иммунитет. Чтобы уж точно не повадно было.  

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Глеб Прокофьев # Марина Ильина # Надежда Русак # Фотофакт

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