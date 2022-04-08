Есть спекуляция? Сенаторы проверили цены в минском магазине

Новости Беларуси. В магазинах и аптеках страны продолжается мониторинг цен и ассортимента товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В условиях непростой экономической ситуации правила просты: ценники без повода не должны расти и, как следствие, кошельки белорусов не должны быстро опустошаться. Особое внимание контролеров к социально значимым товарам: сахару, маслу, хлебу, мясным изделиям, молочке. С неожиданной проверкой в один из крупных магазинов Минска сегодня пришли сенаторы. Каков итог? Знает Глеб Прокофьев.

Это один из столичных микрорайонов. Здесь большой выбор продуктовых магазинов так называемой шаговой доступности. Фокус внимания на крупную торговую сеть. Цель мониторинга – предотвратить необоснованное завышение цен. Раньше такое явление называлось спекуляцией.

А скидка вот эта распространяется и без карточки?

Специалисты поясняют: удорожание связано прежде всего с ростом затрат на производство. Виной тому – резкий скачок мировых цен на сырье и материалы. Продовольственный кризис больше не выглядит призрачным страхом. Мировые цены на продукты вышли на исторический максимум. В Беларуси запасов продовольствия хватает, голодать точно не будем. Сейчас главная задача не допустить спекуляции. «Яблоки, конечно, дороговаты». Что говорят покупатели о ценах на товары в продуктовых?

Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я думаю, что очень важна сейчас именно продовольственная безопасность, которая состоит из трех основных компонентов. Первый компонент – это доступность наших продуктов на полках в магазинах, второе – это качество этих товаров, и третье, чтобы у каждого человека была возможность купить продукты питания, хотя бы минимальную корзину потребительскую.

И все же недобросовестные продавцы находятся. С начала года МАРТ выявил 263 факта несоблюдения законодательства о ценообразовании. Общая сумма штрафных санкций – свыше миллиона рублей. Завышение цен – вина не только ритейлеров.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

В нынешних экономических условиях некоторые поставщики ведут себя непорядочно и явно завышают цены. Тогда торговые объекты вынуждены с ними попрощаться. Но, как нас заверили, замена им есть.