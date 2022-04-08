«Неисполнительность и недисциплинированность». Роман Головченко об итогах инспекции Браславского района

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы выявили отставание от планов и от заданий, которые были доведены соответствующим постановлением правительства. Причины разные, но частично это неразворотливость на месте, неисполнительность и недисциплинированность. Разобрали подробно ситуацию по технике, уровень готовности техники недостаточен, он не соответствует той задаче, которую Президент поставил и правительство – 95-процентный уровень. В 10-дневный срок вся техника должна быть подтянута до необходимого уровня готовности. Рассматривали вопрос и по удобрениям, и по топливу. Каждое из 9 хозяйств рассмотрели, какая у него ситуация, чтобы район вышел на те параметры, которые должен выйти для максимально качественного проведения посевной кампании.