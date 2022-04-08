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«Неисполнительность и недисциплинированность». Роман Головченко об итогах инспекции Браславского района

08 апреля 2022 17:07
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Новости Беларуси. Готовность к посевной и развитие туротрасли северного региона. В Браславский район с инспекцией приехал премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Неисполнительность и недисциплинированность». Роман Головченко об итогах инспекции Браславского района-1

Рабочая поездка главы правительства началась с обсуждения хода весенне-полевых работ. Сев ранних яровых в стране на треть завершен. Витебская область традиционно начинает посевную позже, но вызывает беспокойство ситуация с обеспеченностью семенами, удобрением, техникой и топливом. Губернатору и руководителям хозяйств рекомендовано активнее подключиться к решению проблемных вопросов.  

«Неисполнительность и недисциплинированность». Роман Головченко об итогах инспекции Браславского района-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:  
Мы выявили отставание от планов и от заданий, которые были доведены соответствующим постановлением правительства. Причины разные, но частично это неразворотливость на месте, неисполнительность и недисциплинированность. Разобрали подробно ситуацию по технике, уровень готовности техники недостаточен, он не соответствует той задаче, которую Президент поставил и правительство – 95-процентный уровень. В 10-дневный срок вся техника должна быть подтянута до необходимого уровня готовности. Рассматривали вопрос и по удобрениям, и по топливу. Каждое из 9 хозяйств рассмотрели, какая у него ситуация, чтобы район вышел на те параметры, которые должен выйти для максимально качественного проведения посевной кампании.  

«Неисполнительность и недисциплинированность». Роман Головченко об итогах инспекции Браславского района-7

Еще одна тема – развитие туристического потенциала северного поозерья. Глава правительства посетил комплекс «Дривяты». Уникальные природные ландшафты, здоровая экология. Сама природа подарила прекрасный ресурс, который при хозяйском и рациональном отношении должен стать точкой роста для региона. Пока же инфраструктура развита слабо. Для раскрутки туризма в Витебской области создадут новую программу.  

# Сельское хозяйство # общество # Роман Головченко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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