«Неисполнительность и недисциплинированность». Роман Головченко об итогах инспекции Браславского района

Новости Беларуси. Готовность к посевной и развитие туротрасли северного региона. В Браславский район с инспекцией приехал премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Готовность к посевной и развитие туротрасли северного региона. В Браславский район с инспекцией приехал премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рабочая поездка главы правительства началась с обсуждения хода весенне-полевых работ. Сев ранних яровых в стране на треть завершен. Витебская область традиционно начинает посевную позже, но вызывает беспокойство ситуация с обеспеченностью семенами, удобрением, техникой и топливом. Губернатору и руководителям хозяйств рекомендовано активнее подключиться к решению проблемных вопросов.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы выявили отставание от планов и от заданий, которые были доведены соответствующим постановлением правительства. Причины разные, но частично это неразворотливость на месте, неисполнительность и недисциплинированность. Разобрали подробно ситуацию по технике, уровень готовности техники недостаточен, он не соответствует той задаче, которую Президент поставил и правительство – 95-процентный уровень. В 10-дневный срок вся техника должна быть подтянута до необходимого уровня готовности. Рассматривали вопрос и по удобрениям, и по топливу. Каждое из 9 хозяйств рассмотрели, какая у него ситуация, чтобы район вышел на те параметры, которые должен выйти для максимально качественного проведения посевной кампании.
Еще одна тема – развитие туристического потенциала северного поозерья. Глава правительства посетил комплекс «Дривяты». Уникальные природные ландшафты, здоровая экология. Сама природа подарила прекрасный ресурс, который при хозяйском и рациональном отношении должен стать точкой роста для региона. Пока же инфраструктура развита слабо. Для раскрутки туризма в Витебской области создадут новую программу.