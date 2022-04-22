«Я замужем всю жизнь была за колхозом». Эта женщина уже 50 лет работает главным зоотехником

Каково это, когда глава семьи над домашними еще и на работе начальник? Наша следующая героиня – «Женщина года Минщины» в номинации «Хозяйка села». Галина Анатольевна Игнатюк в сельском хозяйстве уже больше полувека. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Сама профессию выбрала по примеру родителей, а сегодня в одном хозяйстве с ней работают уже дети, зять и внучка. Общий трудовой стаж семьи в сельском хозяйстве насчитывает аж 190 лет.

В одном кадре три поколения. Бабушка, дочь и внучка – и на всех одна профессия.

Галина Игнатюк, главный зоотехник ОАО «Виктория-Агро», победительница конкурса «Женщина года Минщины – 2021»:

Приходишь, свои плоды видишь. Красота такая. Скот красивый. Телочки красивые. Мы от них ждем пополнения. Это будущие мамы. Получим приплод и, естественно, молоко. Привесы у нас хорошие. Вот на этой ферме – 809 грамм – среднесуточный привес. Это хороший показатель. Технологический привес – это 600 – 700. 800 – это уже просто супер. По молочной продукции у нас немножко хуже: тут надо и сбалансированность кормов, надо особенно, чтобы белок присутствовал.

Галина Анатольевна уже полвека руководит зоотехнической службой. Дочь Алла больше 20 лет – заведующая фермы. Семейную династию по женской линии продолжила и внучка Алена – ведущий специалист по племенному делу. Больше того, в этом же хозяйстве работают сын, зять и муж внучки.

Алена Бородько, ведущий специалист по племенному делу:

С 12 лет пошла к маме. Мама взяла сюда. Смотрела коров, воду наливала, корма подгребали, подметали. И так это было по сегодня. Проходила здесь практику, все знают с рождения, где-то помогали. Так получилось, что я осталась рядом со всеми. Помощь, поддержка – все рядом.

Когда вся большая семья с внуками и правнуками собирается за одним столом, вести с полей – главная тема. Как-никак почти все коллеги, а сейчас в разгаре посевная.

Владимир Бородько:

Галина Анатольевна теща очень замечательная, гостеприимная. Я люблю, особенно по воскресеньям, приезжать к ней на блины. Ну и занимаемся работой, помогаем по хозяйству. Летом, естественно, и грядки. А зимой работы постольку-поскольку нет – меньше приезжаем. В основном частяком наведываем. Это, наверное, судьба. Мои родители тоже работали в колхозе. Я пробовал работать в другой организации, но все равно: родной колхоз есть родной колхоз.

Семейный пример в свое время определил выбор профессии для самой Галины Анатольевны. Родители настаивали, чтобы пошла на зоотехника. Так и отучилась в техникуме, потом в Витебской академии. А вскоре вернулась работать на малую родину.

Галина Игнатюк:

В 1989 году приехала главным зоотехником. Дети еще в школу ходили. Так получилось, у меня не сложилась семейная жизнь, я растила детей одна. Короче, я замужем всю жизнь была за колхозом, не за мужем, а за колхозом. Время всякое было: и перестройка эта, и советское время – я пережила все эпохи этих перемен. Хозяйство, и дома: и корова, и свиньи, и птицы. И надо было всегда идти ухоженной на работу. Труд зоотехника тяжелый, но Галина Анатольевна всегда успевала и за детьми смотреть, и личное подворье держать. С любимым делом на время разлучила только тяжелая болезнь. Работа же в итоге помогла и вернуться к полноценной жизни.

Галина Игнатюк:

Я бы, наверное, ничего бы не изменила в этой жизни, если бы пришлось вернуться обратно. Я всегда людей встречала хороших, замечательных по жизни. Это связано все с животноводством. Вообще, профессия животновод – это тяжелая, зоотехником работать. Надо каждый день быть на работе. Я до 2009 года вообще никогда не была ни в отпуске, не болела, даже выходных не было. И у меня была мечта: хоть бы дождать то время, когда я могла бы отдохнуть чуть-чуть. И вы знаете, я сильно заболела. У меня случилась онкология, но я победила. Победила ради детей. Думаю, кому они нужны без меня. Когда я заболела, я думала, что это страшный приговор, и на работу не пошла. У нас председатель райисполкома Ромашевский Александр директору говорит: пускай Анатольевна выйдет хотя бы на два месяца, чтобы порядок там навести. Вот и вышла на два месяца и до сих пор. Надо встать, надо одеться, надо прическу, надо покраситься. И вот это: надо-надо – это стимул.

В свои 70 с небольшим Галина Анатольевна пока уходить с работы не думает. Душой болеет за родное хозяйство. Помогает молодым специалистам советом, да и устроиться на новом месте. Судьба научила относиться к жизни с легкостью, а к людям с теплотой.