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«Я захотел изобрести эликсир, который продлит жизнь». В 12 лет он стал студентом меда

13 ноября 2019 18:48
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Тимур Сушко, студент Белорусского государственного медицинского университета:
Когда я узнал, что люди умирают, захотел изобрести лекарство от всех болезней, эликсир, который продлит людям жизни.

О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

«Я захотел изобрести эликсир, который продлит жизнь». В 12 лет он стал студентом меда-1

Тимур Сушко. В 12 лет он стал студентом медицинского университета.

Тимур Сушко:
Мне очень понравилась анатомия. Особенно меня впечатлил человеческий мозг, потому что в будущем я хочу быть нейрохирургом.

«Я захотел изобрести эликсир, который продлит жизнь». В 12 лет он стал студентом меда-4

Алфавит Тимур выучил к полутора годам,  до двух лет научился бегло читать. В школу пошел, когда еще не было 6, после  5-го класса – оказался сразу в 7-м, а потом и вовсе  перешел на индивидуальное обучение.

«Я захотел изобрести эликсир, который продлит жизнь». В 12 лет он стал студентом меда-7

Все экзамены сданы, и вот он – самый младший студент престижнейшего вуза. Правда, мечтами об эликсире молодости белорусский вундеркинд не ограничивается.

На Нобелевскую премию хочет купить маме красный Ferrari. О чём ещё мечтает вундеркинд из Могилёва?

«Я захотел изобрести эликсир, который продлит жизнь». В 12 лет он стал студентом меда-10

Тимур Сушко:
Я хочу поучаствовать в Олимпиаде-2020 в Токио и защитить честь своей страны. И обязательно привезти оттуда несколько золотых медалей.

«Я захотел изобрести эликсир, который продлит жизнь». В 12 лет он стал студентом меда-13

Больше сотни медалей и десятки кубков, в том числе международных стартов. Тимур Сушко, кроме прочего, сильнейший пловец мира в своем возрасте.

«Я захотел изобрести эликсир, который продлит жизнь». В 12 лет он стал студентом меда-16

Игорь Неженец, старший преподаватель кафедры спорта Белорусского национального технического университета:
Это вообще индивидуум, если брать характером, целеустремленностью, работоспособностью , то таких очень очень-очень мало. Рабочий день у него начинается в 5:30 – он уже на воде, потом учеба, потом вторая тренировка.

«Я захотел изобрести эликсир, который продлит жизнь». В 12 лет он стал студентом меда-19

Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека:
Мы делали ему спортивный паспорт и у него действительно есть редкие варианты генов. Вот такое сочетание А А(он и от мамы, и от папы получил эти гены) – это очень хорошее сочетание, которое дает ему большие возможности.  У него есть и другие редкие сочетания генов. Я говорила, что у выдающихся спортсменов больше редких, благоприятных сочетаний.  Есть такие варианты генов, которые (встречаются  прим. ред.) у большинства населения, с высокой частотой, а есть те варианты, что встречаются редко. И вот они дают людям какие-то особенные возможности.

Подробности – в видеоматериале

# Одаренная молодежь # общество # Тимур Сушко # Игорь Неженец # Ирма Моссэ # Фотофакт

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