«Я захотел изобрести эликсир, который продлит жизнь». В 12 лет он стал студентом меда

Тимур Сушко, студент Белорусского государственного медицинского университета:

Когда я узнал, что люди умирают, захотел изобрести лекарство от всех болезней, эликсир, который продлит людям жизни. О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Тимур Сушко. В 12 лет он стал студентом медицинского университета.





Тимур Сушко:

Мне очень понравилась анатомия. Особенно меня впечатлил человеческий мозг, потому что в будущем я хочу быть нейрохирургом.

Алфавит Тимур выучил к полутора годам, до двух лет научился бегло читать. В школу пошел, когда еще не было 6, после 5-го класса – оказался сразу в 7-м, а потом и вовсе перешел на индивидуальное обучение.

Все экзамены сданы, и вот он – самый младший студент престижнейшего вуза. Правда, мечтами об эликсире молодости белорусский вундеркинд не ограничивается. На Нобелевскую премию хочет купить маме красный Ferrari. О чём ещё мечтает вундеркинд из Могилёва?

Тимур Сушко:

Я хочу поучаствовать в Олимпиаде-2020 в Токио и защитить честь своей страны. И обязательно привезти оттуда несколько золотых медалей.

Больше сотни медалей и десятки кубков, в том числе международных стартов. Тимур Сушко, кроме прочего, сильнейший пловец мира в своем возрасте.

Игорь Неженец, старший преподаватель кафедры спорта Белорусского национального технического университета:

Это вообще индивидуум, если брать характером, целеустремленностью, работоспособностью , то таких очень очень-очень мало. Рабочий день у него начинается в 5:30 – он уже на воде, потом учеба, потом вторая тренировка.