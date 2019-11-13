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5000 гирлянд и около 230 световых конструкций. Как Минск украсят к Новому году

13 ноября 2019 15:20
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Новости Беларуси.  Время готовится к праздникам. Столица засияет яркими огнями уже 14 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

5000 гирлянд и около 230 световых конструкций. Как Минск украсят к Новому году-1

5000 гирлянд и около 230 световых конструкций украсят городские улицы. Также установят более 30 объемных фигур. Среди них – огромный мяч у Дома футбола и клюшки с шайбой напротив «Минск-Арены».

5000 гирлянд и около 230 световых конструкций. Как Минск украсят к Новому году-4

Праздничной иллюминацией в столице будем наслаждаться до 15 января.

# Новый год # общество # Фотофакт

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