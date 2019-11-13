БелЖД за длинные ноябрьские выходные перевезла более миллиона пассажиров

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога за длинные ноябрьские выходные перевезла более миллиона пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная нагрузка легла на электрички – 754 тысячи поездок. 94 тысячи пассажиров приобрели билеты на поезда международных линий. Среди зарубежных маршрутов безоговорочным лидером стало российское направление: путешествие туда-обратно совершили 26 тысяч граждан. В популярную тройку также вошли Украина и Литва.