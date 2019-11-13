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БелЖД за длинные ноябрьские выходные перевезла более миллиона пассажиров

13 ноября 2019 16:51
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога за длинные ноябрьские выходные перевезла более миллиона пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная нагрузка легла на электрички – 754 тысячи поездок. 94 тысячи пассажиров приобрели билеты на поезда международных линий. Среди зарубежных маршрутов безоговорочным лидером стало российское направление: путешествие туда-обратно совершили 26 тысяч граждан. В популярную тройку также вошли Украина и Литва.

Больше новостей экономики за 13 ноября здесь.

# Белорусская железная дорога # общество # Сергей Савицкий

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