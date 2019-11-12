На Нобелевскую премию хочет купить маме красный Ferrari. О чём ещё мечтает вундеркинд из Могилёва?

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Могилевский лицей. Урок физики. Валентин Дорофеев – самый маленький ученик в классе. В три года он уже читал и знал наизусть таблицу умножения.

Валентин Дорофеев, ученик УО «Могилевский государственный областной лицей №3»:

Пошел во 2-й класс, там было в основном скучно. Потом пошел в 4-й класс, там начал заниматься. Ну, математику я знал заранее, поэтому по математике все было легко. Я ж не мог сразу с 6-го в 8-й (перейти - прим. ред), так пришлось сдавать экзамены за 7-й класс, чтобы перейти в 8-й.

Тамара Дорошкова, классный руководитель Валентина Дорофеева, учитель английского языка УО «Могилевский государственный областной лицей №3»:

Я часто наблюдаю, что это действительно ребенок-вундеркинд, ребенок, который интересуется всем. Но это все равно еще ребенок, которого надо вовремя остановить, потому что он иногда отвлекается (в силу своего возраста), он еще не настолько сосредоточен на учебе, как его взрослые сверстники.

1-й, 3-й и 7-й класс Валентин прошел экстерном. Гуманитарным предпочитает точные науки. В олимпиадах по физике Валентин участвует наравне со старшими. Валентин Дорофеев:

Выступал на олимпиаде, в первой задаче я даже больше всех баллов набрал, а в последней задаче я ошибся, поэтому получил третий диплом.

Говорит, можно было бы и больше знать, если бы не лень. А так обычный могилевский мальчишка. Мечтающий о великом открытии, в космосе.