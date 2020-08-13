«Я всю жизнь занимался спортом». 11-кратный чемпион мира по пауэрлифтингу поделился секретом молодости

11-кратный чемпион мира, 11-кратный чемпион Европы, 12-кратный абсолютный чемпион Беларуси по пауэрлифтингу. Недавно этот выдающийся спортсмен отличился совершенно в другой области. Совсем недавно социальных работников награждали.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – социальный работник отделения сопровождаемого проживания ТЦСОН Фрунзенского района – Евгений Шишпоренок.

Как сохранить жизненную энергию, стойкость духа?

Евгений Шишпоренок, социальный работник отделения сопровождаемого проживания ТЦСОН Фрунзенского района:

Я всю жизнь, между прочим, сам непьющий и некурящий, занимался постоянно спортом. У меня до сих пор дома на 9 этаже штанга, гантели, гири. Я никогда в зал не ходил.