Мультимедийные установки, интерактивные и маркерные доски. Как обновили одну из столичным школ

1 сентября ученики средней школы №123 не узнают свою родную школу. Год назад учреждение было закрыто на ремонт, а дети временно учились в соседних. Так что осень и школьники, и учителя ждут с нетерпением.

Марина Читанава, исполняющий обязанности директора ГУО «Средняя школа №123 г. Минска»:

Год наша школа находилась в состоянии ремонтных работ. Безусловно, тяжелый период. 31 июля наши учащиеся, наши педагоги, все приглашенные гости переступили порог родной школы. Это комфорт, это уют, это тепло. Все это стимулирует к тому, чтобы здесь наши учителя могли творить, гореть и созидать на благо образования.

Школа небольшая, но уютная. Всего учащихся около 500 человек. Будет 3 класса первоклашек.

Марина Читанава:

В ходе тепловой модернизации, безусловно, не был предусмотрен капитальный ремонт кабинетов. Но каждый кабинет в нашей школе косметически ремонтировался. Где-то обновлялись стенды, где-то менялись жалюзи, где-то напольное покрытие. В восьми кабинетах новые стоят ремкомплекты, которые заменили более старую мебель.

Всех родителей беспокоит то, в каких условиях теперь будет учиться их чадо. Мультимедийные установки, интерактивные и маркерные доски – это высший пилотаж в оформлении классов.

Кабинет географии в обновленной школе наполнен полезными «штучками» и для учителя, и для учеников. К созданию пространства для изучения родных языков подошли креативно.

Елена Колесникова, учитель русского языка и литературы ГУО «Средняя школа №123 г. Минска»:

Это как связь поколений. Анна Андреевна очень любила Пушкина, считала его своим учителем. И так как мы находимся в храме науки, то основное слово здесь, конечно, учеба. Поэтому мы и решили на этот корень акцентировать внимание. Помогали в создании кабинета ученики, они приходили, рисовали, подбирали цветовую гамму.

Зоя Голубович, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа №123 г. Минска»:

Шчыра запрашаем вучняў у кабінет беларускай мовы і літаратуры. Дзе лятаюць буслы над роднай зямлей, дзе вучні вывучаюць творы нашых класікаў: Максіма Багдановіча, Якуба Коласа, Янкі Купалы, Уладзіміра Караткевіча. Павагу да роднай мовы, каханне да нашай радзімы.

123-я школа скоро отметит свой полувековой юбилей. Возраст наложил свой отпечаток: устарел фасад, требовалась замена окон. Было трудно поддерживать тепло в здании.