«Энтузиазм есть, рвение, желание есть. И здесь оно поощряется». Как молодые специалисты работают на селе

Она в ответе за зарплату аграриев, он – за техническое «вооружение» полей. Молодых специалистов год назад сосватали в шутку знакомые, а вспыхнула нешуточная, большая и светлая. Павел Ненартович, главный инженер ОАО «Крутогорье-Петковичи»:

Пришла Даша на отработку, сразу улыбались друг другу. Цветы, приезжал после работы в 11, в 10 вечера, ночью гуляли.

Дарья Шаповал, бухгалтер ОАО «Крутогорье-Петковичи»:

Несмотря на то, что это была уборочная кампания и было очень поздно, он находил время и минутку какую-то, чтобы увидеть меня, навестить. За их плечами остались престижные вузы и города. Передовой агропромышленный комплекс инженер и бухгалтер выбрали осознанно. Здесь есть все условия для профессионального роста. Посреди счет-фактур даже прописалась оранжерея. Вот она – широкая душа маленького городка. Дарья Шаповал:

Первое время было боязно, потому что не было опыта работы бухгалтером, но потом мне объяснили, мне все показали, коллектив подсказывал и помогал.

Павел Ненартович роман с техникой закрутил неспроста. Его отец всю жизнь проработал инженером в Лиде. Династию продолжает достойно и уже «горит» на доске почета. Но, как известно, успех сам по себе не приходит. Встает на заре, на планерке задает вектор и отправляет команду «по коням». Под контролем держит каждый гектар. Да и техника на высоте. В Петковичах следят за трендами и знают в них толк.

Павел Ненартович:

Планируем каждую единицу, где, куда, кого отправить, на какой вид работ. У нас 50 механизаторов, около 69 различных видов техники, начиная от МТЗ и заканчивая импортной сельскохозяйственной техникой: супернавороченные сеялки, комбайны, машины.

Труд на земле никогда не был легким, но природа и тишина дарят силы творить. Тем более, когда есть все условия. Месяц назад молодой паре посчастливилось стать новоселами. Спустя время они смогут выкупить этот дом и собрать урожай со своего огорода. Дарья Шаповал:

Здесь простор: можно и позагорать, и отдохнуть, выйти вечером на шашлыки. Здесь пока планируем по возможности удобрить к осени эту землю, чтобы на следующий год мы смогли вырастить что-то себе к столу свеженькое, свое, натуральное, какую-то зелень: петрушечку, укропчик.

Семейное гнездышко будут облагораживать уже после уборочной. Кот Дворецкий беспокоится за каравай не меньше хозяев. Будит в полшестого, как по будильнику и поддерживает молодых и перспективных во всех начинаниях. Павел Ненартович:

Само хозяйство отправляет на курсы, на повышение, приходят и читают лекции разные. Дарья Шаповал:

Энтузиазм есть, рвение, желание есть. И здесь оно поощряется. От профсоюза дают бесплатные путевки, турслеты организовываются. На «Дожинках» мы целым коллективом сразу участвуем, на спартакиадах.

Нескромная для агрогородка и инфраструктура. Все необходимое в шаговой доступности. ФАП, столовая, детский сад, магазины, школа, клуб. Скоро появится и своя парикмахерская. Ну, а если душе хочется больше – до Дзержинска 5 км, до столицы – 20 минут. К слову, о продуктах у молодых кадров голова не болит.

Павел Ненартович:

240 кг мяса и половина из них – 150 колбасы. И каждый месяц плюс 8 кг дают тот же картофель, овощи. Дарья Шаповал:

Свое молоко прямо с фермы.

В свободный денек Паша и Даша взяли за традицию изучать достопримечательности Синеокой. Держатся за руки и вдохновляют друг друга на подвиги. Их свежий взгляд дает недюжинные «всходы» в сельском хозяйстве. Павел Ненартович:

В сельской местности всегда весело, всегда есть чем заняться.