«Я восхищён подготовкой наших лётчиков». Виктор Хренин оценил мастерство военных пилотов

Новости Беларуси. Белорусские военные летчики успешно отработали посадку самолетов на автомобильную трассу. Тренировка прошла в рамках совместного белорусско-российского специального учения, которое проходит на территории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В летных маневрах были задействованы штурмовики Су-25, а также учебные Л-39 и Як-130. В небо подняли и МиГ-29. Задача истребителя – прикрытие от средств воздушного нападения условного противника. Посадка боевых машин на автомобильную дорогу требует особого пилотного мастерства и точности. Ведь она не оборудована такой системой навигации, как аэродром. Да и находится, как правило, в лесном массиве. Для подобных учений подходят не все трассы, а только так называемые аэродромные участки. Их обслуживание непосредственно перед посадкой самолетов требует особого внимания. Вот и на этот раз небольшой отрезок могилевской трассы специалисты готовили целую неделю.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Самолет сам по себе никогда не может сесть на участок дороги. Для него надо очень много выполнить подготовительных и обеспечивающих процедур. Поэтому здесь тренируются не только летчики, здесь работают технари и тыл. Я восхищен подготовкой наших летчиков. За то, что мы сохранили все самое лучшее в подготовке летчиков. Сегодня мы с вами видим, что на аэродромный участок дороги уже садятся курсанты. Это уже вошло в программу подготовки наших курсантов. Это тоже очень важно и значимо.