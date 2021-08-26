Подарки, мастер-классы и аквагрим. В Минске пройдёт акция «В школу с добрым сердцем»

Новости Беларуси. «В школу с добрым сердцем». В Беларуси проходит благотворительная акция БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель – помочь детям из многодетных, неполных, а также находящихся в социально опасном положении семей.

К доброму делу присоединились волонтеры со всех уголков страны. 26 августа праздник для школьников организуют в Минске. На него пригласили 25 детей из социально-педагогического центра. Ребят ждет интересная развлекательная программа. Они смогут поучаствовать в мастер-классах, сделать аквагрим, попробовать себя в роли танцора. А в завершение каждый ребенок получит канцелярские наборы к новому учебному году.