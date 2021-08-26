«Сталин не был наивным человеком». Предполагали ли в СССР, что Германия всё-таки нападёт?

Днем 23 августа 1939 года Иоахим фон Риббентроп (министр иностранных дел Германии) по поручению Гитлера прибывает в Кремль. До подписания пакта о ненападении остается всего несколько часов. Этот документ станет сенсацией и будет свидетельствовать о коренном повороте во внешней политике СССР и Германии. Так чем же отличается знаменитый пакт о ненападении от других подобных двусторонних документов, заключенных ранее Германией и Польшей, Великобританией, Францией, Литвой, Латвией и Эстонией? Почему Сталин пошел на соглашение с Гитлером? Откуда появились слухи о существовании дополнительных секретных договоренностей? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

22 июня 1941 года на западной границе Советского Союза еще продолжалась сама короткая в году ночь. И никто не мог даже предположить, что эта ночь станет началом самой кровопролитной войны, которая продлится долгих четыре года.

Дмитрий Мигун, профессор кафедры историко-культурного наследия Беларуси Республиканского института высшей школы, кандидат исторических наук:

Безусловно, Сталин, конечно, не настолько бы наивным человеком, чтобы думать, что Гитлер не нарушит этот пакт и не нападет на Советский Союз. Все прекрасно понимали, что рано или поздно, он не будет 10 лет ждать, он нападет. 3 июля 1941 года, на 12-й день войны, Иосиф Сталин обращается к народу. В своей речи он считает необходимым объясниться по поводу подписания пакта о ненападении с нацистской Германией: «Могут спросить: как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году».

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук:

Представьте себе, если бы это началось не в 1941 году, а в 1939-м, просто насколько были бы более колоссальные жертвы, вообще, чем бы это все закончилось, тем более в разгар войны с Японией, когда Советский Союз, возможно, вынужден был бы вести войну на два фронта и с гораздо большим количеством участников. Выдержал ли бы это Советский Союз? Выдержала ли бы тогда экономика нашей страны? Конечно, все равно наш народ обладает великой исторической силой, и мы бы в конечном итоге победили, но какими жертвами, какой ценой, как бы развивалась история? Но она развивалась так, как она развивалась. Из этой крайне сложной международной политической ситуации Советский Союз в 1939 году сумел выкарабкаться.

Дмитрий Мигун:

До последнего момента, Гитлер уже бомбил в 4 утра 22 июня наши города, Минск в том числе, города Советского Союза, началось наступление от Мурманска до Черного моря, а эшелоны с зерном и топливом шли еще на территорию Германии. То есть мы настолько были верны вот этой договоренности, до последнего момента буквально, в экономическом плане это все соблюдалось. В связи с нападением Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года договор утратит свою силу. Ни один из межгосударственных договоров, подписанных в ХХ веке, не вызовет такой длительной дискуссии, как пакт Молотова-Риббентропа. Судьба двух человек, оставивших свои подписи под советско-нацистским пактом о ненападении, впоследствии окажется очень разной.