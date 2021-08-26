Госпогранкомитет: за сутки польские правоохранители пытались вытеснить к границе более 70 человек

Новости Беларуси. И к одной из главных тем мировой повестки – Афганистан. Ситуация в этой стране спровоцировала массовое бегство жителей в другие государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соседние страны усиливают приграничный контроль, отдельные отгораживаются от потока мигрантов стенами, а Евросоюз активно спорит, что делать с угрозой нового миграционного кризиса, который, к слову, напрямую коснулся и нашей страны. Литва ввела режим ЧП, а польские крестьяне сами идут помогать беженцам. Как развивается миграционный кризис?

Андрей Филатов, начальник главного управления Госпогранкомитета Беларуси:

Несмотря на официальные заявления польской стороны о приверженности демократическим европейским ценностям, мы продолжаем фиксировать факты насильственного вытеснения к границе Республики Беларусь групп беженцев. Так, за последние сутки польские правоохранители пытались силой вытеснить к границе Республики Беларусь 15 групп общей численностью более 70 человек. Такие факты мы отмечаем часто, они происходят тайно, в темное время суток и на нескольких направлениях. Не приходится говорить о соблюдении демократических ценностей и прав человека польскими силовиками. Мы отмечаем насильственные действия, издевательства над беженцами, в том числе над женщинами и детьми. Необходимо отметить, что на польско-белорусской границе в настоящее время на участке пограничной заставы «Русаки» Гродненской пограничной группы находятся 32 мигранта. Они предприняли очередную попытку проследовать в Польшу, но были возвращены силовым путем.