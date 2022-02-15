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«Около 30 православных и католических книг». Коллекционер попросил Совет Республики помочь с проведением выставки

15 февраля 2022 16:06
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Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан остается важнейшим направлением в деятельности Совета Республики. За 2021 год только комиссия по образованию и культуре разобрала более 900 заявлений. Вопросы поступают самые разные, в которых самостоятельно или с участием местной вертикали власти разобраться сложно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Около 30 православных и католических книг». Коллекционер попросил Совет Республики помочь с проведением выставки-1

Олег Селицкий, коллекционер:  
Я собрал, завез туда около 80 музыкальных инструментов из разных стран. Конечно, очень много наших белорусских музыкальных инструментов. А также около 30 христианских православных и католических книг. Православные книги на старославянском языке XIX века.  

Виктор Лискович: «Мы поддерживаем меценатов, которые дают нам возможность увидеть их экспонаты» (здесь подробности).  

# Прием граждан # общество # Олег Селицкий # Фотофакт

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