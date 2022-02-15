«Около 30 православных и католических книг». Коллекционер попросил Совет Республики помочь с проведением выставки

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан остается важнейшим направлением в деятельности Совета Республики. За 2021 год только комиссия по образованию и культуре разобрала более 900 заявлений. Вопросы поступают самые разные, в которых самостоятельно или с участием местной вертикали власти разобраться сложно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.