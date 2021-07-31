«Я вижу их развитие и свой вклад в них». Хореограф рассказала, почему предпочитает заниматься с детьми

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к хореографу Скудной Кристине.

Кристина Скудная – окончила Гимназию-колледж искусств г. Бобруйска. Работала в частных студиях. В данный момент работает репетитором по балету в Молодежном театре эстрады, руководитель студии танца «Кнопки». Влада Родовская:

Расскажите, почему вы решили стать хореографом?

Кристина Скудная, хореограф:

До 12 лет я занималась спортом, после чего решила заняться творчеством. Я начала писать стихи, заниматься вокалом. После просмотра определенного проекта меня очень вдохновили танцы. Я начала заниматься своим телом, начала растягиваться, после чего я решила свою жизнь связать с хореографией. Влада Родовская:

Как вы считаете, хореографу нужно образование? Кристина Скудная:

Хореографу, безусловно, нужно образование, т. к. есть определенная методика, по которой обучают детей с раннего возраста. Если же мы берем танцора, то необязательно. Возможно просто прохождение каких-либо курсов, тренингов, после чего можно и танцевать, и преподавать.

Влада Родовская:

Должны ли быть у человека природные данные, чтобы танцевать профессионально? Кристина Скудная:

Безусловно, природные данные должны быть. Это один из первых критериев, по которым выбирают подростков, детей для поступления в колледж. Влада Родовская:

Почему вы выбрали направление работы с детьми? Кристина Скудная:

Я работала с детьми разных возрастов, начиная от самых малышей и заканчивая подростками. Меня привлекли именно малыши, потому что я чувствую свою причастность к их развитию. Я обучаю их растяжке, самому начальному уровню. Я вижу их развитие и свой вклад в них, я вижу их достижения, как они развиваются – меня это очень вдохновляет.

Влада Родовская:

Что самое сложное в вашей профессии? Кристина Скудная:

Самое сложное в моей профессии – это заинтересовать ребенка, чтобы танцы ему были в удовольствие, а не в тягость, чтобы у ребенка сохранялся интерес на протяжении всего времени. Влада Родовская:

Какое танцевальное направление вам ближе и почему? Кристина Скудная:

Ближе всего мне направление Vogue, т. к. это одно из первых направлений, которое меня заинтересовало танцем. Я изучала методику, историю возникновения этого танца, я ездила постоянно на мастер-классы, увлекалась именно этим направлением. Влада Родовская:

Вы больше хореограф или танцор? Кристина Скудная:

Я считаю, что я больше хореограф, т. к. меня больше привлекает заниматься с детьми и преподавать, нежели танцевать на сцене. Мне это не совсем интересно.