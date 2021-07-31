«Я вижу их развитие и свой вклад в них». Хореограф рассказала, почему предпочитает заниматься с детьми

Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к хореографу Скудной Кристине.
Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к хореографу Скудной Кристине.
Кристина Скудная – окончила Гимназию-колледж искусств г. Бобруйска. Работала в частных студиях. В данный момент работает репетитором по балету в Молодежном театре эстрады, руководитель студии танца «Кнопки».
Влада Родовская:
Расскажите, почему вы решили стать хореографом?
Кристина Скудная, хореограф:
До 12 лет я занималась спортом, после чего решила заняться творчеством. Я начала писать стихи, заниматься вокалом. После просмотра определенного проекта меня очень вдохновили танцы. Я начала заниматься своим телом, начала растягиваться, после чего я решила свою жизнь связать с хореографией.
Влада Родовская:
Как вы считаете, хореографу нужно образование?
Кристина Скудная:
Хореографу, безусловно, нужно образование, т. к. есть определенная методика, по которой обучают детей с раннего возраста. Если же мы берем танцора, то необязательно. Возможно просто прохождение каких-либо курсов, тренингов, после чего можно и танцевать, и преподавать.
Влада Родовская:
Должны ли быть у человека природные данные, чтобы танцевать профессионально?
Кристина Скудная:
Безусловно, природные данные должны быть. Это один из первых критериев, по которым выбирают подростков, детей для поступления в колледж.
Влада Родовская:
Почему вы выбрали направление работы с детьми?
Кристина Скудная:
Я работала с детьми разных возрастов, начиная от самых малышей и заканчивая подростками. Меня привлекли именно малыши, потому что я чувствую свою причастность к их развитию. Я обучаю их растяжке, самому начальному уровню. Я вижу их развитие и свой вклад в них, я вижу их достижения, как они развиваются – меня это очень вдохновляет.
Влада Родовская:
Что самое сложное в вашей профессии?
Кристина Скудная:
Самое сложное в моей профессии – это заинтересовать ребенка, чтобы танцы ему были в удовольствие, а не в тягость, чтобы у ребенка сохранялся интерес на протяжении всего времени.
Влада Родовская:
Какое танцевальное направление вам ближе и почему?
Кристина Скудная:
Ближе всего мне направление Vogue, т. к. это одно из первых направлений, которое меня заинтересовало танцем. Я изучала методику, историю возникновения этого танца, я ездила постоянно на мастер-классы, увлекалась именно этим направлением.
Влада Родовская:
Вы больше хореограф или танцор?
Кристина Скудная:
Я считаю, что я больше хореограф, т. к. меня больше привлекает заниматься с детьми и преподавать, нежели танцевать на сцене. Мне это не совсем интересно.
Влада Родовская:
Какой карьерный рост у хореографа?
Кристина Скудная:
Карьерный рост у хореографа – это преподавать в студиях. Это могут быть частные студии, какие-то государственные – театры и, возможно, кружки вести. В дальнейшем это очень большой вклад, чтобы открыть свою студию, привлекать детей, взрослых и развиваться в этом направлении.
Влада Родовская:
Какой бы вы совет дали начинающим специалистам?
Кристина Скудная:
Во-первых, никогда не сдаваться, не опускать руки при первой же неудаче, всегда двигаться вперед и никогда не думать, что что-то не получится.