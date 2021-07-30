От одежды до канцелярии. Как благотворительность помогает собрать «портфель первоклассника» в Вилейском районе
Новости Беларуси. Почти 18 тысяч первоклассников придут в школы Минской области в новом учебном году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для многодетных семей, где есть такие дети, предусмотрены единовременные выплаты на сумму 65 рублей. Их можно потратить на канцелярию или одежду.
В районах помогут и другим многодетным семьям. Кроме того, проходят и благотворительные акции, во время которых каждый желающий может помочь собрать портфель любому ребенку.
Подробнее в материале Анастасии Кончиц.
В Вилейском территориальном центре социального обслуживания населения помогать уже стало доброй традицией. Здесь в 18 раз стартовала благотворительная акция «Скоро в школу». Все неравнодушные могут помочь многодетным семьям или детям-сиротам собрать в школу портфель. Активно благотворительностью в районе занимаются предприятия. Около 20 семей от пяти организаций уже получили различную помощь.
Жанна Петух, заведующая отделением Вилейского территориального центра социального обслуживания населения:
Мы очень рады принять помощь любого вида, то есть человек может сам купить принадлежности, прийти к нам в центр, и мы можем выбрать семью, которая нуждается, и оказать им помощь от вашего имени. Либо вы можете узнать адрес этой семьи и сходить к ней с помощью сами.
В центре признаются: самое востребованное для ребят – канцелярия. Ручки, карандаши и тетрадки всегда актуальны для школьников, а ошибиться с этими товарами сложно. Поэтому именно их рекомендуют покупать в качестве помощи. Тем более, что на прилавках можно найти большое разнообразие товаров.
Подробности в видеоматериале.