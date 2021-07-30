От одежды до канцелярии. Как благотворительность помогает собрать «портфель первоклассника» в Вилейском районе

Новости Беларуси. Почти 18 тысяч первоклассников придут в школы Минской области в новом учебном году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для многодетных семей, где есть такие дети, предусмотрены единовременные выплаты на сумму 65 рублей. Их можно потратить на канцелярию или одежду.

В районах помогут и другим многодетным семьям. Кроме того, проходят и благотворительные акции, во время которых каждый желающий может помочь собрать портфель любому ребенку.