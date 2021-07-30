Более 23 тысяч вакансий заявили наниматели в службу занятости Минска

Новости Беларуси. Более 23 тысяч вакансий заявили наниматели в минскую службу занятости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Актуальные профессии: водители, контролеры, продавцы, штукатуры, каменщики, а еще инженеры, экономисты, медсестры, охранники. Для удобства поиска работы организованы электронные ярмарки вакансий. С начала 2021 года проведено 30 таких ярмарок. Ежемесячно в службу обращается более 1 800 нанимателей.

Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Удобство в чем электронной ярмарки? Соискатель никуда не идет, и наниматель никуда не идет. То есть соискатель подключается к электронной площадке, смотрит, какие вакансии предлагаются нанимателями, выбирает понравившуюся, и у него есть возможность задать онлайн-вопрос нанимателю или отправить резюме. И уже наниматель, получив резюме, может подобрать подходящие кадры.

Кроме того, популярностью пользуются и еженедельные мини-ярмарки. Каждый вторник с10:00 до 12:00 у нанимателя и соискателя есть возможность пообщаться вживую, задать интересующие вопросы. Всего с начала 2021 года проведено 44 мини-ярмарки.