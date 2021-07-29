«В основном лидирует почему-то женщина». Организатор свадеб о том, кто в семье главнее

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Раньше традиционная семья держалась на мужчине – он был охотником, он защищал свое потомство и свою женщину. Как теперь обстоят дела? Потому что грубая сила, в принципе, уже не нужна и женщина сама может все взять на себя и пойти вперед.

Елена Величко, организатор свадебных торжеств:

Начну с того, что уже занимаясь мероприятиями шесть лет и очень много пар прошло через меня. Конечно, к моему сожалению, в основном лидирует почему-то женщина. Но мне кажется, что это наша вина. Мы так поставили, мы хотим идти вперед, зарабатывать, быть планеты всей впереди. Из-за этого страдают наши мужчины. Мудрая женщина, разумная женщина всегда сделает так, чтобы это было скрыто. Но вперед все-таки должен идти мужчина. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А почему мужчины страдают? Может быть, им наоборот удобно и комфортно. Жена работает, такая молодец, облегчает мне задачу. Александра Каштанова:

Мужчина даже не знает, сколько может стоить крем, сколько стоят туфли. Потому что женщина закрывает все эти вопросы, а он все равно продолжает думать, что он главный. Женщина должна стоять у плиты и воспитывать детей? Мнение белорусской феминистки Елена Величко:

Конечно, тема эта очень актуальна. Так происходит, наверное, потому что все-таки мы, женщины, пошли вперед. Как я уже сказала, если бы, допустим, мы не брали на себя много ответственности, то наши мужчины бы не расслаблялись. Но так как женщина хочет идти впереди планеты всей, то мужчины наши, к сожалению, расслабились.