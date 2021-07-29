«В основном лидирует почему-то женщина». Организатор свадеб о том, кто в семье главнее
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Раньше традиционная семья держалась на мужчине – он был охотником, он защищал свое потомство и свою женщину. Как теперь обстоят дела? Потому что грубая сила, в принципе, уже не нужна и женщина сама может все взять на себя и пойти вперед.
Елена Величко, организатор свадебных торжеств:
Начну с того, что уже занимаясь мероприятиями шесть лет и очень много пар прошло через меня. Конечно, к моему сожалению, в основном лидирует почему-то женщина. Но мне кажется, что это наша вина. Мы так поставили, мы хотим идти вперед, зарабатывать, быть планеты всей впереди. Из-за этого страдают наши мужчины. Мудрая женщина, разумная женщина всегда сделает так, чтобы это было скрыто. Но вперед все-таки должен идти мужчина.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А почему мужчины страдают? Может быть, им наоборот удобно и комфортно. Жена работает, такая молодец, облегчает мне задачу.
Александра Каштанова:
Мужчина даже не знает, сколько может стоить крем, сколько стоят туфли. Потому что женщина закрывает все эти вопросы, а он все равно продолжает думать, что он главный.
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Елена Величко:
Конечно, тема эта очень актуальна. Так происходит, наверное, потому что все-таки мы, женщины, пошли вперед. Как я уже сказала, если бы, допустим, мы не брали на себя много ответственности, то наши мужчины бы не расслаблялись. Но так как женщина хочет идти впереди планеты всей, то мужчины наши, к сожалению, расслабились.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А в какой ситуации она хочет идти впереди планеты всей?
Елена Величко:
Потому что все-таки лидерские качества очень сложно затмить, когда они у тебя есть. Пары абсолютно все разные. Бывает, человек один сильный в семье, другой – слабее. Понятно, что, наверное, не зря женщины сильнее. Потому что мы можем рожать детей. И не зря нас Бог наделил такой силой, потому что мы можем выдержать, наверное, абсолютно все.
Алена Родовская:
Женская сила. Я бы с вами поспорила, потому что вы сказали, что за шесть лет вашей работы вы видите, что женщины становятся главными. Но я знаю точно: когда пара собирается узаконить свои взаимоотношения – все отдают на откуп невесте. Как она хочет, так, в принципе, будущий жених и разрешает ей делать. Поэтому может быть и складывается такое ложное представление, что решает только невеста, которая приходит и выбирает. На самом деле, это действительно так. В очень редких случаях мужчина принимает участие в подготовке свадебных церемоний.
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Елена Величко:
Я процентное соотношение взяла. Если взять 300 свадеб, то в 15 из них принимал участие исключительно жених. Но в этом году это просто что-то невероятное. Потому что 50 % всех моих пар, которых мы женим – принимает решение мужчина. Я созваниваюсь с женихом. Он принимает ключевые решения. Я вот в этом ключе имела в виду.