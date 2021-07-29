Женщина должна стоять у плиты и воспитывать детей? Мнение белорусской феминистки

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Кто все-таки по-вашему должен быть в семье главным в отношениях?

Екатерина Лыщик, приверженица идеологии феминизма:

Поровну. Алеся Лакина:

То есть как поровну? Принимать серьезные решения кто должен? Екатерина Лыщик:

Вместе. Но, например, с моим характером, если бы мужчина принимал все за меня, наверное… Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Кто такая белорусская феминистка? «В основном лидирует почему-то женщина». Организатор свадеб о том, кто в семье главнее Екатерина Лыщик:

Я не замужем, разведена. Я пять лет прожила. Я ушла от него. Алена Родовская:

Катя, за что бросили супруга?

Екатерина Лыщик:

Измена. Там была измена. Факт в том, что жена – кухарка, посудомойка. Жена приходит с работы, воспитает ребенка, а муж просто работает. Алена Родовская:

Он деньги зарабатывал или нет? Екатерина Лыщик:

Зарабатывал. Но не достаточно много. Алена Родовская:

Ну вот и все. Если зарабатывает деньги, значит, я в праве диктовать свои условия. Екатерина Лыщик:

Я хочу там помаду вот за такую сумму, он мне говорит: «Ну, иди на вторую работу, на третью работу».

Алеся Лакина:

Сейчас очень часто работают женщины наравне с мужчинами. Когда женщины вступают в брак, конечно, понятно, если мужчина целиком и полностью ее обеспечивает – это прекрасно. Но никто не знает, что завтра станет с этим мужчиной. Развелись, инфаркт, инсульт, ДТП – никто не знает. Женщина должна, по моим взглядам, понимать, что если вдруг она останется одна с детьми, она должна иметь возможность их обеспечить. То есть она должна что-то из себя представлять. Но при всем при этом тогда для чего ей заниматься теми же самыми домашними делами, брать весь груз ответственности. Алена Родовская:

Домашнее насилие было просто в семье, в которой не разрешали человеку реализовывать свои какие-то планы и амбиции. Екатерина Лыщик:

Нет.

Елена Величко, организатор свадебных торжеств:

Мне кажется, здесь может быть был неправильно выбранный мужчина. Екатерина Лыщик:

Он старше меня на 12 лет. Мне тогда было 18 лет. Ему – 30. Родила я в 20, такая девочка-припевочка. Давай все тут мой, готовь, стирай, умирай здесь, дома. Я буду приходить – ты воскресаешь. Алеся Лакина:

И при всем при этом работай и выгляди хорошо, потому что ты же женщина. «Им просто нечем это почувствовать». Психолог рассказал, как вести себя с бездушными мужчинами Екатерина Лыщик:

Я хочу – опять же с этой помадой – вот эту помаду. Нет. Я тебе не дам такую сумму. Иди работай на вторую работу.

Алена Родовская:

И как вы с этим справлялись? И почему вот эта вся ситуация дошла до измены? Что он нашел там? Екатерина Лыщик:

За счет разницы возраста. Ему хотелось еще моложе. И при этом у меня знакомства с мужчинами – я сразу говорю: я не готова стоять возле плиты, мне это не надо. Алена Родовская:

Когда встретится нормальный мужчина, вы будете получать удовольствие от того, что вы приготовите ему борщ, нажарите блинов и сервируете стол, честно. Алеся Лакина:

Не факт. Есть женщины, которые в принципе не любят это делать. Алена Родовская:

Дома должно пахнуть едой.