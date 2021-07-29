Женщина должна стоять у плиты и воспитывать детей? Мнение белорусской феминистки
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Кто все-таки по-вашему должен быть в семье главным в отношениях?
Екатерина Лыщик, приверженица идеологии феминизма:
Поровну.
Алеся Лакина:
То есть как поровну? Принимать серьезные решения кто должен?
Екатерина Лыщик:
Вместе. Но, например, с моим характером, если бы мужчина принимал все за меня, наверное…
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Кто такая белорусская феминистка?
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Екатерина Лыщик:
Я не замужем, разведена. Я пять лет прожила. Я ушла от него.
Алена Родовская:
Катя, за что бросили супруга?
Екатерина Лыщик:
Измена. Там была измена. Факт в том, что жена – кухарка, посудомойка. Жена приходит с работы, воспитает ребенка, а муж просто работает.
Алена Родовская:
Он деньги зарабатывал или нет?
Екатерина Лыщик:
Зарабатывал. Но не достаточно много.
Алена Родовская:
Ну вот и все. Если зарабатывает деньги, значит, я в праве диктовать свои условия.
Екатерина Лыщик:
Я хочу там помаду вот за такую сумму, он мне говорит: «Ну, иди на вторую работу, на третью работу».
Алеся Лакина:
Сейчас очень часто работают женщины наравне с мужчинами. Когда женщины вступают в брак, конечно, понятно, если мужчина целиком и полностью ее обеспечивает – это прекрасно. Но никто не знает, что завтра станет с этим мужчиной. Развелись, инфаркт, инсульт, ДТП – никто не знает. Женщина должна, по моим взглядам, понимать, что если вдруг она останется одна с детьми, она должна иметь возможность их обеспечить. То есть она должна что-то из себя представлять. Но при всем при этом тогда для чего ей заниматься теми же самыми домашними делами, брать весь груз ответственности.
Алена Родовская:
Домашнее насилие было просто в семье, в которой не разрешали человеку реализовывать свои какие-то планы и амбиции.
Екатерина Лыщик:
Нет.
Елена Величко, организатор свадебных торжеств:
Мне кажется, здесь может быть был неправильно выбранный мужчина.
Екатерина Лыщик:
Он старше меня на 12 лет. Мне тогда было 18 лет. Ему – 30. Родила я в 20, такая девочка-припевочка. Давай все тут мой, готовь, стирай, умирай здесь, дома. Я буду приходить – ты воскресаешь.
Алеся Лакина:
И при всем при этом работай и выгляди хорошо, потому что ты же женщина.
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Екатерина Лыщик:
Я хочу – опять же с этой помадой – вот эту помаду. Нет. Я тебе не дам такую сумму. Иди работай на вторую работу.
Алена Родовская:
И как вы с этим справлялись? И почему вот эта вся ситуация дошла до измены? Что он нашел там?
Екатерина Лыщик:
За счет разницы возраста. Ему хотелось еще моложе. И при этом у меня знакомства с мужчинами – я сразу говорю: я не готова стоять возле плиты, мне это не надо.
Алена Родовская:
Когда встретится нормальный мужчина, вы будете получать удовольствие от того, что вы приготовите ему борщ, нажарите блинов и сервируете стол, честно.
Алеся Лакина:
Не факт. Есть женщины, которые в принципе не любят это делать.
Алена Родовская:
Дома должно пахнуть едой.
Алеся Лакина:
Можно зарабатывать достаточные деньги, чтобы заказать еду в ресторане, вызвать на дом домработницу.
Екатерина Лыщик:
Один мне так сказал нет. Почему? Я работаю, зарабатываю большие деньги, я что, должен есть какие-то пельмени? Я хочу, чтобы мне жена с шести утра стояла возле плиты. При этом она работает.
Андрей Туровец, директор центра семейной психологии:
На каждом частном случае можно выстроить целую очень впечатляющую. Я в профессии семейного психолога больше 25 лет. И нам с вами сейчас кажется, что мы очень актуальную тему обсуждаем, что она никогда не стояла больше, только сегодня, вчера. Поверьте, тысячи лет люди с этим разбираются. И вопрос не в том, что семья – это такое место, где кому-то хорошо, кому-то плохо. Семья – это место, где проявляются все качества людей. Вот люди встретились – мужчина, женщина. Их качества проявились. И я спрашиваю: дорогие, вы куда смотрели, когда выходили замуж. Ну в 18 лет все понятно, простительно. Молодые девушки. Но 30-летний мужчина – это уже достаточно должен быть зрелый человек. Но мы что видим? Мы видим незрелого человека. Некоторые мужчины и в 40 незрелые, и в 50 незрелые.