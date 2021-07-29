Быть преданными своему народу и государству. Лукашенко обозначил главные качества управленцев

Новости Беларуси. Важная черта управленца – быть преданным своему народу и государству. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание 29 июля, принимая кадровые решения, передает БЕЛТА.

Глава государства признался, что по некоторым кандидатурам много раз возвращал документы на дополнительное рассмотрение, чтобы претендующего на ту или иную должность чиновника изучили еще раз.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Даже вот глава Администрации сегодня утром узнал, что он (бывший заместитель председателя КГБ Владимир Калач. – прим. БЕЛТА) будет назначен помощником Президента. У меня была тысяча вопросов, но на все вопросы я получил ответы. Последний ответ был от его нынешнего начальника: вчера поздно вечером он мне доложил про этого генерала, Мы очень аккуратно подходим к подбору кадров.

Прошлый год нас многому научил, поэтому во власти должны быть достойные люди. Эта так называемая демократия, которой вообще в мире нет… Уже все убедились в этом, и слава богу, что убедились. И когда мы исходили из того, что надо свободу дать при назначении, некое конкурсное соперничество должно быть, должны быть профессионалы и так далее – все это правильно. Должны быть профессионалы, вот вы – профессионалы. Но не менее важная черта у каждого из вас – вы должны быть преданными своему народу и государству.

Если вы пришли в кабинет к Президенту, то вы не должны забывать, что в стране есть Президент. Он может кому-то не нравиться, но если вы назначаетесь этим Президентом (я это дипломатам говорил), то вы представляете Президента на том или ином участке. Вы являетесь лицом этого Президента. А я никогда не подводил тех, кого назначал. И вас тоже я никогда не подведу. В этом можете не сомневаться.

По словам главы государства, лейтмотивом текущих назначений стала борьба за суверенитет и независимость Беларуси.

Александр Лукашенко:

Это наша страна и мы ее никому не должны отдать - лейтмотив всех этих назначений.

Президент убежден, что все присутствующие сегодня в его кабинете – настоящие профессионалы своего дела.

Александр Лукашенко:

Это опытные люди. Профессионализм – это прежде всего опыт. Это не то, что некоторые «сопливые» там ходят, школу кое-как закончили, образования никакого, и они сегодня хотят, как они говорят, «на мерсах разъезжать и быть в шоколаде». Но для того, чтобы богато жить (особенно в рыночных условиях, чего они очень хотят), надо соперничать и выигрывать - прежде всего мозгами, знаниями, трудолюбием – у таких, как они, по возрасту. Вот и вся формула.

Поэтому я знаю, что вы люди достойные, и очень хочу, чтобы у вас получилась эта работа, с кем бы вы ни работали. Кто бы ни был у вас начальником, вы должны быть профессиональными людьми, преданными своему государству – это равносильно «всегда отстаивали свое мнение». И если нужно кого-то защитить – значит, надо защитить, у вас будет немало подчиненных. Нельзя бросать в одиночку тех людей, которые заслуживают поддержки. По крайне мере, вы всегда найдете у меня такую поддержку.